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குஷியில் சென்னை மக்கள்! கிளாம்பாக்கம் - செங்கல்பட்டு மெட்ரோ... CMRL பெரிய அப்டேட்

Written BySudharsan G
Published: Jul 25, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:39 AM IST

கிளாம்பாக்கம் - செங்கல்பட்டு வரையிலான  மெட்ரோ திட்டம் குறித்த முக்கிய அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. விம்கோ நகரில் இருந்து விமானம் நிலையம் வரை உள்ள வழித்தடம் கிளாம்பாக்கம் வரை விரிவாக்கம் செய்யப்பட இருந்தது, பின்னர் செங்கல்பட்டு வரை நீட்டிக்கப்பட திட்டமிடப்பட்டது.

கிளாம்பாக்கம் செங்கல்பட்டு மெட்ரோ1/5

கிளாம்பாக்கம் செங்கல்பட்டு மெட்ரோ

சென்னை சென்ட்ரல் - பரங்கிமலை மற்றும் விமான நிலையம் - விம்கோ நகர் என இரண்டு வழித்தடங்களில் மெட்ரோ இயக்கப்பட்டு வருகிறது. மாதவரம் - சிறுசேரி சிப்காட், மாதவரம் -சோழிங்கநல்லூர், பூந்தமல்லி பைபாஸ் - கலங்கரை விளக்கம் என மூன்று வழித்தடங்களுக்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

கிளாம்பாக்கம் செங்கல்பட்டு மெட்ரோ2/5

கிளாம்பாக்கம் செங்கல்பட்டு மெட்ரோ

இந்தச் சூழலில், விம்கோ நகர் - விமான நிலையம் வழித்தடததை கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் வரை நீட்டிப்பு செய்ய திட்டமிடப்பட்டது. இதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டது, ஆனால் மத்திய அரசு இன்னும் அதன் அனுமதியை வழங்கவில்லை.

கிளாம்பாக்கம் செங்கல்பட்டு மெட்ரோ3/5

கிளாம்பாக்கம் செங்கல்பட்டு மெட்ரோ

தற்சமயம் சென்னை நகரில் இருந்து கிளாம்பாக்கம் செல்ல வேண்டும் என்றால் பிரதானமாக சாலை போக்குவரத்துதான் இருக்கிறது. புறநகர் ரயிலில் சென்றாலும் வண்டலூர் அல்லது ஊரப்பாக்கம் வரை சென்று அங்கிருந்து கிளாம்பாக்கம் செல்ல வேண்டும். விரைவில் கிளாம்பாக்கத்தில் ரயில் நிலையம் வர இருக்கிறது. எனவே, மெட்ரோவின் தேவையும் அதிகம் இருக்கிறது.

கிளாம்பாக்கம் செங்கல்பட்டு மெட்ரோ4/5

கிளாம்பாக்கம் செங்கல்பட்டு மெட்ரோ

இந்தச் சூழலில், கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து செங்கல்பட்டு வரைக்கும் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை விரிவாக்கம் செய்யவும் தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், சென்னை புறநகரில் வசிப்பவர்களுக்கு மெட்ரோ பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமையும் எனலாம். இது வெறும் கனவு திட்டமாக மட்டுமே இருக்குமோ என பலரும் பேசி வந்த நிலையில், இதுகுறித்த அப்டேட் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

கிளாம்பாக்கம் செங்கல்பட்டு மெட்ரோ5/5

கிளாம்பாக்கம் செங்கல்பட்டு மெட்ரோ

இந்நிலையில், கிளாம்பாக்கம் - செங்கல்பட்டு வரையிலான மெட்ரோவிற்கு விரிவான திட்ட அறிக்கையை தயாரிக்க சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் டெண்டர் கோரி உள்ளது. இதையடுத்து, டெண்டர் எடுக்கப்பட்டு, விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்படலாம். தொடர்ந்து விமான நிலையம் - கிளாம்பாக்கம் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் இன்னும் வெயிட்டிங்கில் இருக்கும் நிலையில், செங்கல்பட்டு வரை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு, அதுவும் மத்திய அரசிடம் அனுமதி கோரப்படலாம்.

TAGS:
CMRL
Chennai Metro
Kilambakkam
Chengalpattu

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