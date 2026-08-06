/சென்னை: பேருந்து போர்டில் 'தக்காளி வெற்றிக் கழகம்'.. எப்படி இடம்பெற்றது? அரசு விளக்கம்

Chennai MTC Bus: சென்னையில் அரசு பேருந்து ஒன்றில் தக்காளி வெற்றிக் கழகம் என பெயர் பலகையில் எழுதி இருந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது. இந்தநிலையில், தற்போது இதற்கு சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
சென்னையில் அரசு பேருந்து ஒன்றில் தக்காளி வெற்றிக் கழகம் என பெயர் பலகையில் எழுதி இருந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது. இந்தநிலையில், தற்போது இதற்கு சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
சென்னையில் தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. மாநகர பேருந்துகளின் நம்பர் மற்றும் பேருந்துகள் எங்கு செல்கிறது என்ற விவரங்கள் டிஜிட்டல் போர்டுகளில் இடம்பெற்றிருக்கும். இதனை பார்த்து தான், பயணிகள் தங்கள் செல்லக் கூடிய இடங்களின் பேருந்துகளை பார்த்து ஏறுவார்கள்.
இந்த நிலையில் தான், தமிழக அரசு பேருந்து வழித்தடங்களுக்கான டிஜிட்டல் போர்டில் ’தக்காளி வெற்றிக் கழகம்' என்ற வாசகம் இடம்பெற்றிருக்கிறது. இந்த விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. ஆளும் தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியின் பெயரை கிண்டல் செய்யும் விதமாக தக்காளி வெற்றிக் கழகம் என டிஜிட்டல் போர்டில் இடம்பெற்றிருக்கிறது.
பேருந்துகளில் நடத்துனர்கள் மட்டுமே கையாளக்கூடிய இந்த டிஜிட்டல் போர்டில் தக்காளி வெற்றிக் கழகம் என்ற வாசகத்தை ஓடவிட்டது யார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இந்த வீடியோச சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை கிண்டல் செய்யும் வகையில், இது இருப்பதாக நெட்சன்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த வீடியோ வைரலான நிலையில், சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம், "தாங்கள் குறிப்பிட்டுள்ள பேருந்தின் வழித்தட விவர (route board) பலகை சில நாட்களுக்கு முன்பு மர்ம நபர்களால் இவ்வாறு மாற்றப்பட்டு இருக்கிறது. இதுகுறித்து உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட பணிமனை அலுவலர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, வழித்தட விவர பலகை சரி செய்யப்பட்டது. மேலும், இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாத வகையில் தேவையான நடவடிக்கை, கண்காணிப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என தெரிவித்துள்ளது.