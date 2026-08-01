/சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் வேலை.. தேர்வு கிடையாது.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Chennai MTC Jobs: சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. 300 பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்வு எதுவும் கிடையாது.
சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத்தில், தொழில் பழகுநர் பயிற்சி பெற தகுதியான நபர்கள் (https://nats.education.gov.in) என்ற இணைதளத்தில் ஆகஸ்ட் 28-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம். மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத்தில், ஒரு வருடம் தொழில் பழகுநர் பயிற்சி பெற தகுதியான நபர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.
தொழில் பழங்குநர் பயிற்சிக்கு பொறியியல் பட்டம் (BE) மற்றும் பட்டயம் (Diploma) (Mechanical Engineering /Automobile Engineering, Civil Engineering, Electrical & Electronics Engineering, Computer Technology, கலை, அறிவியல், வணிகம் (B.A, B.Sc, B.Com, B.B.A, B.C.M) இளங்கலைப் பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்ட்டுள்ளது.
2022, 2023, 2024, 2025 மற்றும் 2026-ம் ஆண்டுகளில் தேர்ச்சி பெற்ற (http://nats.education.gov.in) இணையதளம் வாயிலாக 28.08.2026-ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் இந்த பயிற்சி நடைபெற்றாலும், சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் 300 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
சென்னை மாநரகர போக்குவரத்து கழகத்தில் தொழில் பழங்குநர் பயிற்சிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.12,300 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் வேலைபார்க்க விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.