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சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் வேலை.. தேர்வு கிடையாது.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 01, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:44 AM IST

Chennai MTC Jobs: சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில்  வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. 300 பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்வு எதுவும் கிடையாது.

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சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத்தில், தொழில் பழகுநர் பயிற்சி பெற தகுதியான நபர்கள் (https://nats.education.gov.in) என்ற இணைதளத்தில் ஆகஸ்ட் 28-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்.  மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத்தில், ஒரு வருடம் தொழில் பழகுநர் பயிற்சி பெற தகுதியான நபர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. 

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தொழில் பழங்குநர் பயிற்சிக்கு பொறியியல் பட்டம் (BE) மற்றும் பட்டயம் (Diploma) (Mechanical Engineering /Automobile Engineering, Civil Engineering, Electrical & Electronics Engineering, Computer Technology, கலை, அறிவியல், வணிகம் (B.A, B.Sc, B.Com, B.B.A, B.C.M) இளங்கலைப் பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்ட்டுள்ளது. 

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2022, 2023, 2024, 2025 மற்றும் 2026-ம் ஆண்டுகளில் தேர்ச்சி பெற்ற (http://nats.education.gov.in) இணையதளம் வாயிலாக 28.08.2026-ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் இந்த பயிற்சி நடைபெற்றாலும், சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் 300 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.

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சென்னை மாநரகர போக்குவரத்து கழகத்தில் தொழில் பழங்குநர் பயிற்சிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.12,300 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் வேலைபார்க்க விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

TAGS:
Chennai News
Chennai MTC
MTC Jobs

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