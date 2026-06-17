/ரூ.1 டிக்கெட்டில் பயணம் செய்யலாம்.. எப்படி தெரியுமா? தமிழக அரசின் மெகா ஆஃபர்!

Chennai One App Rs 1 Offer: 'சென்னை ஒன்' செயலி மூலம் வெறும் 1 ரூபாய் கட்டணத்தில் மாநகரப் பேருந்துகள் , மெட்ரோ ரயில் மற்றும் புறநகர் மின்சார ரயில்களில் ஒருமுறை பயணம் செய்யும் சிறப்பு சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சலுகை ஜூன் 30ஆம் தேதி வரை மட்டும் நடைமுறையில் இருக்கும் நிலையில், எப்படி பயன்படுத்தலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்தாக மெட்ரோ, மின்சார ரயில், பேருந்து வசதி இருக்கிறது. இதில் தினமும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயணம் செய்து வருகின்றனர். பயணிகள் மூன்று போக்குவரத்து சேவைகளில் பயணிக்க தனித்தனியாக டிக்கெட் எடுத்து வந்தனர்.
இந்த நிலையில், கடந்த ஆண்டு சென்னை ஒன் செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து அமைப்பானது முதல்முறையாக பேருந்து, புறநகர் ரயில், மெட்ரோ ரயில், கேப் போன்ற அனைத்து போக்குவரத்துகளையும் ஒரே செயலி இணைக்கும் திட்டத்தை கொண்டு வந்தது.
சென்னை ஒன் செயலி மூலம் பேருந்து, ரயில், மெட்ரோவில் ஒரே டிக்கெட்டில் பயணம் மேற்கொள்ளலாம். இதற்காக தனித்தனியாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டாம். க்யூஆர் கோட் மூலம் டிக்கெட்டை பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது. இதனால், சென்னை ஒன் செயலியை பயணிகள் பலரும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், சென்னை ஒன் செயலி பெரிய ஆஃபரை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
அதாவது, ஒரு ரூபாய் டிக்கெட்டில் பேருந்து, ரயில், மெட்ரோ ஆகியவற்றில் ஒரு முறை மட்டும் பயணிக்கும் சலுகை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த சலுகை ஜூன் 30 வரை நடைமுறையில் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை ஒன் செயலியில் உங்கள் பயணத்தை தேர்வு செய்து, கட்டணம் செலுத்தும் பகுதிக்கு செல்லவும். கட்டணம் செலுத்தும் பக்கத்தில் ரூ.1 டிக்கெட் சலுகையை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
யுபிஐ அமைப்பை நிறைவு செய்து, ரூ.1 மட்டும் செலுத்தினால் நீங்கள் பயணிக்கலாம். இந்த ரூ.1 டிக்கெட் சலுகைக்கு பிறகு, இந்த யுபிஐ பயன்படுத்தி நீங்கள் வாங்கும் அடுத்த 6 டிக்கெட்டுகளுக்கும் 20 சதவீதம் தள்ளுபடியை பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.