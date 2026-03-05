சென்னையில் ஓய்வூதியதாரர்கள் குறை தீர்ப்பு முகாம்: மார்ச் 13 கடைசி தேதி, முக்கிய தகவல்கள் இதோ

Pensioners Latest News: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. ஓய்வூதியதாரர்கள் குறை தீர்ப்பு முகாம் சென்னையில் ஏப்ரல் 16-ம் தேதி நடக்கவுள்ளது. இது குறித்த விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Chennai Pension Adalat: ஓய்வூதியதாரர்களின் குறைகளை தீர்க்க, ஏப்ரல் 16-ம் தேதி, தமிழ்நாடு அஞ்சல் வட்டம் நடத்தும் இந்த முகாமில் ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் சம்மந்தப்பட்ட குறைகளை சமர்ப்பிக்கலாம். இதற்கான கடைசி தேதி மார்ச் 13 ஆகும்.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. தமிழ்நாடு அஞ்சல் வட்டம் சார்பில், வட்ட அளவிலான ஓய்வூதியதாரர்கள் குறை தீர்ப்பு முகாம் விரைவில் நடக்கவுள்ளது.
வட்ட அளவிலான ஓய்வூதியதாரர்கள் குறை தீர்ப்பு முகாம் ஏப்ரல் 16-ம் தேதி, வியாழக்கிழமை, சென்னையில் பகல் 2 மணியளவில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த முகாமானது சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு வட்ட முதன்மை அஞ்சல் துறை தலைவர் அலுவலகத்தில் நேரடியாக நடைபெறவுள்ளது.
தமிழ்நாடு அஞ்சல் வட்டம் ஓய்வூதியதாரர்களின் குறைகளை தீர்க்க நடத்தும் இந்த முகாமில் ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் சம்மந்தப்பட்ட குறைகளை சமர்ப்பிக்கலாம்.
ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் குறைகளை மார்ச் 13, 2026 அன்று மாலை 03:00 மணிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் சம்மந்தப்பட்ட தங்கள் குறைகளை ஓய்வூதியதாரர்கள் ‘முதன்மை அஞ்சல் துறை தலைவர் அலுவலகம், தமிழ்நாடு வட்டம் சென்னை-600002’ என்கிற முகவரிக்கு அஞ்சல் மூலமாகவோ, அல்லது bgt.tn@indiapost.gov.in என்கிற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ அனுப்பலாம்.
ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களது குறைகளை அலைபேசி எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரியுடன் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
மாத ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரர்களும், குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களும் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி தங்கள் குறைகளை நிவர்த்தி செய்துகொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.