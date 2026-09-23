/ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்! சிறப்பு குறைத்தீர் முகாம் அறிவிப்பு

Chennai Pensioners Grievance Meeting : சென்னையில் ஓய்வூதியர் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நவம்பர் 6ல் நடக்கிறது என கலெக்டர் முக்கிய அறிவிப்பு
Chennai Pensioners Grievance Meeting : சென்னையில் நடக்க உள்ள ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைத்தீர்ப்பு முகாம் தேதி உள்ளிட்ட விவரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
சென்னை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாநில அரசு அலுவலகங்களில் பணியாற்றி ஓய்வுபெற்றவர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கான குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் வரும் நவம்பர் 6-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளதாக சென்னை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் மாலதி ஹெலன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக சென்னை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: சென்னையில் தமிழக அரசின் பல்வேறு அரசுத் துறைகளைச் சார்ந்த அலுவலகங்களில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர்கள், அரசு கருவூலங்கள் மற்றும் சம்பளக் கணக்கு அலுவலகங்கள் மூலம் தங்களது மாதாந்திர ஓய்வூதியம் பெற்று வருகின்றனர்.
இவர்களில் ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறுவதில் ஏதேனும் குறைகள் அல்லது சிக்கல்கள் இருந்தால், அதனைத் தீர்த்து வைக்கும் நோக்கில் சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இக்கூட்டம் வரும் 06.11.2026 வெள்ளிக்கிழமை அன்று காலை 10.30 மணியளவில், சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள 8-வது தள கூட்ட அரங்கில் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற உள்ளது.
எனவே, ஓய்வூதியம் பெறுவதில் குறைகள் உள்ள சென்னை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாநில அரசு ஓய்வூதியர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியர்கள், அதிகாரப்பூர்வ மாவட்ட இணையதளமான www.chennai.nic.in என்ற முகவரியில் இருந்து உரிய விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை இரட்டைப் பிரதிகளில் (2 Copies) தயார் செய்து, வரும் 05.10.2026-ஆம் தேதிக்குள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: மாவட்ட ஆட்சியர், சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், 62, இராஜாஜி சாலை, சென்னை – 600 001.