/சென்னையில் நாளை (ஜூலை 03) மின்தடை! 5 மணி நேரம் பவர்கட் எங்கெல்லாம் தெரியுமா?

Chennai Power Cut July 03: பராமரிப்பு பணிகளுக்காக தலைநகர் சென்னையில் நாளை (ஜூலை 03) பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. சென்னையில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகளுக்காக மின்தடை செய்யப்படும். அந்த வகையில், சென்னை மாவட்டத்திலும் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக குறிப்பிட்ட நாட்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. அந்த வகையில், நாளை (ஜூலை 03) சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
நாளை (ஜூலை 03) சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மயிலாப்பூர், பெசன்ட் நகர், அம்பத்தூர் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை ஐந்து மணி நேரத்திற்கு மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
மயிலாப்பூர் பகுதியில் விசாலாட்சி தோட்டம், டாக்டர் ரங்கா சாலை, சிவி ராமன் சாலை, சிபி ராமசாமி சாலை, பீமன்னா கார்டன், அபிராமபுரம், சுப்ரமாலியும் தெரு, ஆனந்தபுரம், டிடிகே சாலை, டிமாண்டே காலனி, ஸ்ரீ லப்தி காலனி, அசோகா தெரு, பாவா சாலை, மாநகர வீதி, ஜெத் நகர், அம்மணி அம்மாள் தெரு, பட்டம்மாள் தெரு, அருணாசலம் தெரு, தேவநாதன் தெரு, திருவள்ளூர்பேட்டை, சந்திரசேகரன் தெரு, லாலா தோட்டம் பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
அம்பத்தூர் பகுதியில் வானகரம் ரோடு, பள்ளி நலன்புரி தெரு, வெள்ளாளர் தெரு, எம்டிஎச் சாலை, நக்கீரன் தெரு, நாகேஸ்வரராவ் தெரு, கல்யாணி எஸ்டேட், முனுசாமி தெரு, ஆலக் ரெட்டி பிளாட், ஸ்ரீராம் பிளாட், சிலோன் குப்பம், சங்கர் நகர், தேவி நகர், பெரிய காலனி, பிருந்தாவன் காலனி ஆகிய பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெசன்ட் நகர் பகுதியில் 7வது அவென்யூ, ருக்குமணி சாலை, எம்ஜிஆர் சாலை, அருண்டேல் கடற்கரை சாலை பகுதிகளிலும் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.