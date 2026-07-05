/சென்னை பவர் கட்... 5 மணிநேரம் கரண்ட் இருக்காது - எங்கெல்லாம் தெரியுமா?

Chennai Power Cut: சென்னையில் நாளை (ஜூலை 6) இந்த பகுதிகளில் மின் விநியோகம் தடைப்படும் என தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம் அறிவித்துள்ளது. எங்கெல்லாம் மின்தடை என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
சென்னை நகர பகுதிகளில் நாளைய தினம் (ஜூலை 6) பல இடங்களில் மின்வெட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்த அறிவிப்பை தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம் அறிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில், சென்னையில் மின்தடை அறவிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் காலை 9 மணிமுதல் மதியம் 2 மணிவரை மின்தடை ஏற்படும். பராமரிப்பு பணி முடிந்த உடன் மதியம் 2 மணிக்கு மேல் மின் விநியோகம் சீராகும்.
காந்தி நகர்: 1வது மற்றும் 2வது கிரசென்ட் பார்க் சாலை, கிரசென்ட் அவென்யூ, 2வது பிரதான சாலை.
அம்பத்தூர்: காமராஜபுரம், விஜிஎன் கிளாசிக், விஜிஎன் சாந்தி நகர், டாஸ் எஸ்டேட்
அடையாறு: 1வது மற்றும் 2வது பிரதான சாலை; கக்கன் காலனி; 2வது, 3வது, 7வது அவென்யூ, பெசன்ட் நகர் 6வது முதல் 15வது குறுக்குத் தெரு, 4வது, 16வது, 29வது குறுக்குத் தெரு; டைகர் வரதாச்சாரியார் சாலை விரிவாக்கம்; ஆர்பிஐ குடியிருப்பு.