Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /சென்னை பவர் கட்... 5 மணிநேரம் கரண்ட் இருக்காது - எங்கெல்லாம் தெரியுமா?

சென்னை பவர் கட்... 5 மணிநேரம் கரண்ட் இருக்காது - எங்கெல்லாம் தெரியுமா?

Written BySudharsan G
Published: Jul 05, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:34 PM IST

Chennai Power Cut: சென்னையில் நாளை (ஜூலை 6) இந்த பகுதிகளில் மின் விநியோகம் தடைப்படும் என தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம் அறிவித்துள்ளது. எங்கெல்லாம் மின்தடை என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

சென்னை பவர் கட்1/5

சென்னை பவர் கட்

சென்னை நகர பகுதிகளில் நாளைய தினம் (ஜூலை 6) பல இடங்களில் மின்வெட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்த அறிவிப்பை தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம் அறிவித்துள்ளது.

சென்னை பவர் கட்2/5

சென்னை பவர் கட்

இந்நிலையில், சென்னையில் மின்தடை அறவிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் காலை 9 மணிமுதல் மதியம் 2 மணிவரை மின்தடை ஏற்படும். பராமரிப்பு பணி முடிந்த உடன் மதியம் 2 மணிக்கு மேல் மின் விநியோகம் சீராகும்.

சென்னை பவர் கட்3/5

சென்னை பவர் கட்

காந்தி நகர்: 1வது மற்றும் 2வது கிரசென்ட் பார்க் சாலை, கிரசென்ட் அவென்யூ, 2வது பிரதான சாலை.

சென்னை பவர் கட்4/5

சென்னை பவர் கட்

அம்பத்தூர்: காமராஜபுரம், விஜிஎன் கிளாசிக், விஜிஎன் சாந்தி நகர், டாஸ் எஸ்டேட்

சென்னை பவர் கட்5/5

சென்னை பவர் கட்

அடையாறு: 1வது மற்றும் 2வது பிரதான சாலை; கக்கன் காலனி; 2வது, 3வது, 7வது அவென்யூ, பெசன்ட் நகர் 6வது முதல் 15வது குறுக்குத் தெரு, 4வது, 16வது, 29வது குறுக்குத் தெரு; டைகர் வரதாச்சாரியார் சாலை விரிவாக்கம்; ஆர்பிஐ குடியிருப்பு.

TAGS:
Chennai
Power cut

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஆணவத்துடன் ஆதவ் பேசுகிறார்.. காட்டமாக விமர்சித்த டிடிவி தினகரன்
TTV Dhinakaran53 min ago
2
Tamil Nadu weather1 hr ago
3
Shreyas Iyer1 hr ago
4
Thanjavur News2 hrs ago
5
RB Udhayakumar3 hrs ago