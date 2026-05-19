/சென்னை மக்களே அலர்ட்... நாளை பவர்கட் எங்கெல்லாம் தெரியுமா? - முழு விவரம் இங்கே

Chennai Power Cut Areas Tomorrow May 20 : சென்னை மாவட்டத்தில் நாளை (மே 20) காலை 9 மணிமுதல் மதியம் 2 மணிவரை, எங்கெல்லாம் மின்தடை ஏற்படும் என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
கோடை விடுமுறை நாள்கள் என்பதால் சிறுவர் முதல் பெரியவர் வரை அனைவருமே வீட்டில்தான் இருப்பார்கள். வெயிலின் தாக்கமும் அதிகமாக இருப்பதால் பகலில் வெளியில் சுற்றுவதும் கடினமாகும்.
தொலைக்காட்சியில் படம் பார்ப்பது, மொபைலில் இன்ஸ்டாகிராம் பார்ப்பது தொடங்கி வெயில் காலத்தில் ஃபேன், ஏசி, ஏர் கூலர் பயன்பாட்டுக்கு என வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கு மின்சாரம் மிக அத்தியாவசியமாகும். கேஸ் சிலிண்டர் பிரச்னை இருப்பவர்கள் மின் அடுப்பைதான் தற்போது அதிகம் பயன்படுத்துகின்றனர். இந்தச் சூழலில், மின் தடை என்பது மக்களை பெரிதாக பாதிக்கும்.
எனவே, மின் தடை எப்போது என தெரிந்துகொண்டால் மக்கள் அதற்கேற்ப திட்டமிட்டுக்கொள்வார்கள். அந்த வகையில், காலை 9 மணிமுதல் மதியம் 2 மணிவரை சென்னை மாவட்டத்தில் நாளை (மே 20) எங்கெல்லாம் மின்வெட்டு இருக்கும் என்பதை இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம்.
திருமுடிவாக்கம்: இந்திரா நகர், விவேகானந்தா நகர், குரு நகர், பழந்தண்டலம், நாகன் தெரு மற்றும் அதனை சுற்றியிருக்கும் பகுதிகளில் நாளை மின்வெட்டு இருக்கும் என மின்சார வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
பொழிச்சலூர்: பிரேம் நகர், மூகாம்பிகை நகர், ஞானமணி நகர், விநாயகா நகர், பவானி நகர், திரு நகர், தீப்பாஞ்சி அம்மன் கோவில் தெரு, பஜனை கோவில் தெரு, ராஜேஸ்வரி நகர், எல்.ஆர். ராஜமாணிக்கம் தெரு, பத்மநாபா நகர், லட்சுமி நகர், பிசிஎஸ் காலனி, சண்முகா நகர்.