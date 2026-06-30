/சென்னையில் நாளை மின்தடை.. ஜூலை 01ல் எந்தெந்த பகுதிகள் பவர் கட்? லிஸ்ட் இங்கே

Chennai Power Cut July 01: சென்னையில் நாளை (ஜூலை 01) பராமரிப்பு பணி காரணமாக பெசன்ட் நகர் மற்றும் கொட்டிவாக்கம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையின் சில பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 01) மின் பராமரிப்பு பணி நடைபெற இருக்கிறது. இதன் காரணமாக அப்பகுதியில் காலை 09 முதல் மாலை 05 வரை மின்தடை ஏற்படும் என மின் பகிர்மான கழகம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன்படி, சென்னையில் பெசன்ட் நகர் மற்றும் கொட்டிவாக்கம் சுற்று வட்டாரப்பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெசன்ட் நகர்: 7வது அவென்யூ, ருக்மணி சாலையின் ஒரு பகுதி, டைகர் வரதாச்சாரி சாலையின் ஒரு பகுதி, கங்கை வீதியின் ஒரு பகுதி, அருண்டேல் கடற்கரை சாலையின் ஒரு பகுதி, எம்.ஜி.ஆர் சாலையின் ஒரு பகுதியில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
கொட்டிவாக்கம்: சாஸ்திரி நகர், வால்மீகி நகர், 2வது சீவார்டு சாலை முதல் 4வது சீவார்டு சாலை வரை, பாலகிருஷ்ணன் சாலை, கே.கே. சாலை, ராஜா ரங்கசாமி அவென்யூ, சுப்பிரமணியம் அவென்யூ, திருவள்ளுவர் நகர் 7வது முதல் 33வது குறுக்குத் தெருக்கள் வரை.
கொட்டிவாக்கம்: திருவள்ளுவர் நகர் 1 மற்றும் 3 முதல் 6வது பிரதான சாலைகள் வரை, 1 மற்றும் 3வது அவென்யூ, வீட்டுவசதி வாரிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் எச்12 முதல் எச்40 மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நாளை மின்தடை இருக்கும்.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை: எனவே இப்பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் தங்களின் வேலைகளை மின்தடை ஏற்படுவதற்கு முன்பாக திட்டமிட்டுகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.