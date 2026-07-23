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சென்னையில் நாளை (ஜூலை 24) மின்தடை.. எந்தெந்த ஏரியா தெரியுமா? மின்வாரியம் அலர்ட்

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 23, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:31 PM IST

Chennai Power Cut July 24: தலைநகர் சென்னையில் நாளை (ஜூலை 24) பராமரிப்பு பணிகளுக்காக 5 மணி நேரம் மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. வேளச்சேரி, ஆவடி, தாம்பரம், போரூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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பராமரிப்பு  பணிகளுக்காக நாளை (ஜூலை 24) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை 5 மணி நேரத்திற்கு மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. நாளை  5 மணி நேரத்திற்கு மின்தடை செய்யப்படும் என்றும் மதியம் 2 மணிக்கு மேல் வழக்கம் போல் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

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வேளச்சேரி பகுதியில் 100 அடி சாலை, வேளச்சேரி பிரதான சாலை, தேவி கருமாரியம்மன் நகர், வெங்கடேஸ்வர நகர் 1வது முதல் 4வது தெரு வரை, டேவ் பிளாட், பாலகிருஷ்ணா தெரு, திருவள்ளுர் தெரு, கம்பர் தெரு, பாபா கார்டன், வீனஸ் காலனி, டான்சி நகர் ஆகிய பகுதிகிளல் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது. 

 

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ஆவடி பகுதியில் சிடிஎச் சாலை, கவரபாளையம், சிந்து நகர், காந்தி நகர், டிஆர்நகர், தனலட்சுமி நகர், நாசர் பிரதான சாலை பகுதிகளிலும், பூவிருந்தவல்லி பகுதியில் குமரன் நகர், லீலாவதி நகர், ஏரிக்கரை சாலை, ஆவடி பிரதான சாலை பகுதியில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

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மாங்காடு பகுதியில் மலையம்பாக்கம் பார் கார்டன், ராயல் சிட்டி, சக்தி நகர், ரஹ்மத் நகர், எல்கேபி நகர், பிள்ளையார் கோயில் தெரு, அபி எஸ்டேட்,  ஸ்ரீனிவாச நகர், ஜனனி நகர், நேரு தெரு, காமராஜர் தெரு பகுதியில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது. 

 

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தாம்பரம் பகுதியில் மாடம்பாக்கம், நூத்தஞ்சேரி லிங்க் சாலை, சபாபதி நகர், ஜோதி நகர், மாணிக்கம் நகர், வேங்கைவாசல், பாலா கார்டன் பகுதியிலும், புழல் பகுதியில்  மதனக்குப்பம், புத்தகரம், பெருமாள் நகர், ஆண்டாள் கோவில் தெரு, சண்முகபுரம், சிவப்பிரகாசம் நகர், அம்மன் நகர் பகுதியில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.

TAGS:
Chennai Power Cut
chennai news today

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