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சென்னையில் நாளை (ஜூலை 31) மின்தடை.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா? முழு லிஸ்ட்

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 30, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:36 PM IST

Chennai Power Cut July 31: சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 31) மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.  பராமரிப்பு பணிகளுக்காக நாளை காலை 9  மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.

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பராமரிப்பு பணிகளுக்காக சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் மின்தடை செய்யப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, தலைநகர் சென்னையில் தினமும் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. இதற்கான அறிவிப்புகளை மின்வாரியம் முன்கூட்டியே அறிவித்து வருகிறது. அந்த வகையில், நாளை (ஜூலை 31)  பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. 

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நாளை (ஜூலை 31) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுவதாக மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. எனவே, சென்னையில் நாளை 5 மணி நேரம் எங்கெல்லாம் மின்தடை செய்யப்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். 

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வேளச்சேரி பகுதியில் டிஏ கோவில், காந்தி சாலை, கோகிலம் தெரு, நியூ காலனி, கபாலி தெரு, ஆண்டாள் அவென்யூ, சோனி நகர், புறவழி பிரதான சாலை, லட்சுமி நகர், வடுவாம்பாள் நகர், எம்ஜிஆர் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை காலை 9  மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுகிறது. 

 

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அடையாறு பகுதியில் வெங்டேஸ்வரா நகர், ஜீவரத்தினம் நகர், கற்பகம் கார்டன், பெசன்ட் நகர், பீச் ஹோம் அவென்யூ, சிபி டபிள்யூ பழைய குடியிருப்புகள், 4வது அவென்யூ, சுங்கத்துறை காலனி, தாமோதரபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது. 

 

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பல்லாவரம் பகுதியில் காந்தி சாலை, காமாட்சி நகர், அலிக்விப்பா நகர், ஏஆர்ஜி நகர், மகாலட்சுமி சாலை, ஜெயலட்சுமி நகர், பிராமின் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGS:
Chennai News
Chennai Power Cut

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