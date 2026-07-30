/சென்னையில் நாளை (ஜூலை 31) மின்தடை.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா? முழு லிஸ்ட்

Chennai Power Cut July 31: சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 31) மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. பராமரிப்பு பணிகளுக்காக நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
பராமரிப்பு பணிகளுக்காக சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் மின்தடை செய்யப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, தலைநகர் சென்னையில் தினமும் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. இதற்கான அறிவிப்புகளை மின்வாரியம் முன்கூட்டியே அறிவித்து வருகிறது. அந்த வகையில், நாளை (ஜூலை 31) பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
நாளை (ஜூலை 31) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுவதாக மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. எனவே, சென்னையில் நாளை 5 மணி நேரம் எங்கெல்லாம் மின்தடை செய்யப்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
வேளச்சேரி பகுதியில் டிஏ கோவில், காந்தி சாலை, கோகிலம் தெரு, நியூ காலனி, கபாலி தெரு, ஆண்டாள் அவென்யூ, சோனி நகர், புறவழி பிரதான சாலை, லட்சுமி நகர், வடுவாம்பாள் நகர், எம்ஜிஆர் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
அடையாறு பகுதியில் வெங்டேஸ்வரா நகர், ஜீவரத்தினம் நகர், கற்பகம் கார்டன், பெசன்ட் நகர், பீச் ஹோம் அவென்யூ, சிபி டபிள்யூ பழைய குடியிருப்புகள், 4வது அவென்யூ, சுங்கத்துறை காலனி, தாமோதரபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
பல்லாவரம் பகுதியில் காந்தி சாலை, காமாட்சி நகர், அலிக்விப்பா நகர், ஏஆர்ஜி நகர், மகாலட்சுமி சாலை, ஜெயலட்சுமி நகர், பிராமின் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.