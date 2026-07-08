/சென்னையில் நாளை (ஜூலை 9) பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா? முழு லிஸ்ட்

Chennai Power Cut July 09: பராமரிப்பு பணிகளுக்காக சென்னையில் நாளை (ஜூலை 9) மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. ராமபுரம், முடிச்சூர், ஆவடி, திருமுடிவாக்கம், பூந்தமல்லி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பராமரிப்பு பணிகளுக்காக சென்னையில் மின்தடை செய்யப்படுவது வழக்கம். இதற்கான அறிவிப்பை மின்வாரியம் முன்கூட்டியே வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னையில் நாளை (ஜூலை 09) காலை 9 மணி முதல் மாலை 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, ராமாபுரம் பகுதியில் செந்தமிழ் நகர், கண்ணாதாசன் நகர், கோத்தாரி நகர், அன்னை சத்யா நகர், ராகவேந்திரா நகர், நரசிம்மன் நகர், அனீஷ் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முடிச்சூர் பகுதியில் பரத்வாஜ் நகர், தனசெல்வி நகர், பிடிசி குவார்ட்டர்ஸ், ராயப்பா நகர், நடுவீரப்பட்டு பகுதியில் நாளை (ஜூலை 9) மின்தடை செய்யப்படுகிறது. திருமுடிவாக்கம் பகுதியில் எருமையூர், கிரஷர் ஏரியா, ராஜீவ் நகர், ஜிஆர்.நகர், இ.கே.அவென்யூ, ஷோபா குயின்ஸ்லாந்து ஆகிய பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
ஆவடி பகுதியில் திருமுல்லைவாயல், திருவள்ளுவர் தெரு, சுப்ரமணியர் நகர், திருமலை நகர், குளக்கரை தெரு, எட்டியம்மன் நகர், சாந்திரபுரம், சோழம்பேடு சாலை, வைஷ்ணவி நகர், கணேஷ் நகர், விஓசி நகர், நேதாஜி நகர், பாலாஜி நகர், கலைஞர் நகர், மசூதி தெரு, கன்னட பாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
பெசன்ட் நகர் பகுதியில் ருக்குமணி சாலை, பீச் ரோடு, எம்ஜிஆர் சாலை, அருண்டேல் பீச் ரோடு ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது. பூந்தமல்லி பகுதியில் குமரன் நகர், லீலாவதி நகர், ஏரிக்கரை ரோடு, ஆயில்சேரி, பாரிவாக்கம் பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.