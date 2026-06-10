/சென்னை: நாளை (ஜூன் 11) 5 மணி நேரம் மின்தடை.. எந்தெந்த ஏரியா தெரியுமா? மின்வாரியம் அறிவிப்பு

Chennai Powercut June 11: சென்னையில் ஜூன் 11ஆம் தேதியான நாளை பல்லாவரம், திருவேற்காடு, சோத்துபெரும்பேடு ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் (Tangedco) அறிவித்துள்ளது. பராமரிப்பு பணிகளுக்கு காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
தலைநகர் சென்னையில் நாளை (ஜூன் 11) பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. பராமரிப்பு பணிகளுக்காக நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை 5 மணி நேரத்திற்கு மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. மதியம் 2 மணிக்கு பிறகு மின்விநியோகம் வழக்கம் போல் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, எந்தெந்த பகுதிகள் என்று பார்ப்போம்.
சோத்துபெரும்பேடு பகுதியில் கிருத்தலாபுரம், பூதூர், கும்மனூர், ஆங்காடு, அருமந்தை, விச்சூர், வெள்ளிவாயல், கண்டிகை, மரம்பேடு பகுதிகளில் நாளை (ஜூன் 11) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை ஏற்படும்.
திருவேற்காடு பகுதியில் காவேரி நகர், பிஎச் பிரதான சாலை, ஜமால்ஸ் அப்பார்ட்மென்ட் பகுதியில் நாளை (ஜூன் 11) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை ஏற்படும்.
பல்லாவரம் பகுதியில் பம்மல், பாலாஜி நகர் 3வது முதல் 18வது தெருக்கள் வரை, சுப்பிரமணியன் பாரதியார் 1வது மற்றும் 2வது தெருக்கள், பாண்டியன் தெரு, திருவள்ளூர் தெரு, குமரன் தெரு, திரிபுரசசுந்தரி தெரு, பிருந்தாவனம் தெரு, திருமுருகர் தெரு, ராகவேந்திரர் தெரு, அண்ணா தெரு, பெரியார் தெரு, பாபு ரெட்டி தெரு, ராதாகிருஷ்ணன் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
பம்மல் பிரதான சாலை, கிருஷ்ணன் நகர், தொல்காப்பியர் தெரு, அண்ணா சாலை, மார்க்கெட் சாலை, ஆறுமுகம் தெரு, அரவிந்தன் தெரு, சூரியம்மன் கோயில் தெரு, ஈஸ்வரன் நகர், ஐயப்பா நகர், மோசஸ் தெரு, சுவாமிநாதன் நகர், பொன்ன நகர், பொழிச்சலூர் சாலை, அகஸ்த்தீஸ்வரர் நகர், ராமநாதன் நகர், பஜனைக்கோயில் தெரு, சித்திரை நகர, காளியம்மன் நகர், திருமூலர் தெரு, ராதாகிருஷ்ணன் சாலை ஆகிய இடங்களில் நாளை காலை 9 மணி முதல் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.