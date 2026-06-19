Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /சென்னையில் நாளை (ஜூன் 20) மின்தடை.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா? மின்வாரியம் அறிவிப்பு

சென்னையில் நாளை (ஜூன் 20) மின்தடை.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா? மின்வாரியம் அறிவிப்பு

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 19, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:05 PM IST

Chennai Powercut June 20: தலைநகர் சென்னையில் நாளை (ஜூன் 20) பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. தாம்பரம், பல்லாவரம், சோழிங்கநல்லூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 5 மணி நேரத்திற்கு மின்தடை செய்யப்படுவதாக மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

1/5

தலைநகர் சென்னையில் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக மின்தடை செய்யப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், நாளை (ஜூன் 20) சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை பல்வேறு மின்தடை செய்யப்படுவதாக மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

2/5

அடையாறு பகுதியில் பெசன்ட் நகர், கங்கை தெரு, அப்பர் தெரு, டைகர் வரதாச்சாரியார் தெரு, அருண்டேல் கடற்கரை சாலை, கடற்கரை சாலை, ருக்குமணி சாலை, அஷ்டலட்சுமி கார்டன், ஓடைக்குப்பம், திடீர் நகர், கடற்கரை சாலை, திருமுருகன் தெரு, வைகை தெரு, காவேரி தெரு, கொட்டிவாக்கம் குப்பம், பாலகிருஷ்ணா சாலை 2வது வார்டு, ஈசிஆர் மெயின் ரோடு, திருவள்ளுவர் நகர் மெயின் ரோடு, ஷிவானி குடியிருப்புகள் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

3/5

வேளச்சேரி பகுதியில் பைபாஸ் 100 அடி ரோடு லட்சுமி நகர் 1 முதல் 6வது  தெரு, ராஜு காந்தி, எம்ஜிஆர் நகர் 1 முதல் 7வது தெரு, வெங்கடேஷ்வரா நகர், புவனேஸ்வரி நகர், நாதன் சுப்ரமணி காலனி, விஜிபி செல்வா நகர், பெத்தேல் அவென்யூ, முத்துகிருஷ்ணன் தெரு பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.  

 

4/5

பல்லாவரம் பகுதியில் கீழ்கட்டளை ஜெயின் கிரீன் ஏக்கர்ஸ் அபார்ட்மென்ட், லத்தீப் காலனி தெரு, காமராஜ் நகர், தர்கா லைன்  அண்ட் ரோடு, ரேணுகா நகர், கேஎச் ஹவுசிங், வேம்புலி நகர், என்எஸ்கே நகர், ஜிபி மாதவன் தெரு பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. சோழிங்கநல்லூர் பகுதியில் சங்கராபுரம், கன்னி கோயில், சீதளபாக்கம் மெயின் ரோடு, ஹவுசிங் போர்டு, வெள்ளக்கல், பொன்னியம்மன், காந்தி தெரு, நன்மங்கலம் தெரு பகுதிகளில் நாளை காலை 5 மணி நேரத்திற்கு மின்தடை செய்யப்படுகிறது.

5/5

தாம்பரம் பகுதியில் எறும்பிலியூர், மோதிலால் நகர், லட்சுமி நகர், கணபதிபுரம், சர்மா தெரு, முருகேசன் தெரு, அசோக் நகர், எம்இஎஸ் சாலையின் ஒரு பகுதி, ஸ்ரீராம் நகர், சிட்லபாக்கம் கணேஷ் நகர் பகுதியில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.

TAGS:
Chennai News
chennai powercut

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணுக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: காஞ்சிபுரத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
Kanchipuram39 min ago
2
Russia Ukraine War59 min ago
3
Chennai ECR1 hr ago
4
Rahu Peyarchi1 hr ago
5
Suhashini Mulay1 hr ago