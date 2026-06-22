Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Chennai Power Cut: சென்னையில் நாளை மறுநாள் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! முழு லிஸ்ட்

Chennai Power Cut: சென்னையில் நாளை மறுநாள் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! முழு லிஸ்ட்

Written ByR Balaji
Published: Jun 22, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:54 PM IST

Chennai Power Cut June 24: சென்னையில் நாளை மறுநாள் (ஜூன் 24) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் குறித்த முழு விவரம் இங்கே.   

 

1/5

சென்னையின் சில பகுதிகளில் நாளை மறுநாள் (ஜூன் 24) புதன்கிழமை மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. இதன் காரணமாக அந்த பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின் சேவை இருக்காது என மின் பகிர்மான கழகம் தெரிவித்துள்ளது. 

 

2/5

செம்பியம்: சந்திரபிரபு காலனி, தனிகாசலம் நகர், மூலக்கடை, மாதவரம் நெடுஞ்சாலை, கே.எச். சாலை, நாகையா தோட்டம், முனுசாமி தெரு, அன்னை சத்யா நகர், வெங்கடேஸ்வரா நகர், போலீஸ் குடியிருப்பு, பாளையக்காரர் தெரு, யுனைடெட் இந்தியா நகர், கே.கே. நகர், செட்டி தோட்டம்.

 

3/5

பல்லாவரம்: கீழ்க்கட்டளை, பாலமுருகன் நகர், அம்பாள் நகர், தேன்மொழி நகர், பூபதி நகர், இங்கிலீஷ் எலக்ட்ரிக் நகர், 200 அடி ரேடியல் சாலை, ரோஸ் நகர், எம்.கே. நகர், கணபதி நகர், ஈச்சங்காடு சிக்னல், சௌந்தரராஜன் நகர், குமரன் நகர், திருவள்ளுவர் நகர், கீழ்க்கட்டளை பேருந்து நிலையம், இன்ஜினியர்ஸ் அவென்யூ, வீரமணி நகர், அன்பு நகர், சுய உதவி தொழில்கள், பாக்கியலட்சுமி நகர், ராஜா நகர்,எஸ். கொளத்தூர், மணிகண்டன் நகர். 

 

4/5

எண்ணூர்: கத்திவாக்கம், எண்ணூர் பஜார், காட்டுகுப்பம், நேரு நகர், சாஸ்திரி நகர், அண்ணா நகர், சிவன்படை வீதி, முகத்துவார குப்பம், எண்ணூர் குப்பம், தாழங்குப்பம், நெட்டுக்குப்பம், சின்னக்குப்பம், வள்ளுவர் நகர், காமராஜர் நகர், எஸ்.வி.எம். நகர், விஓசி நகர்,உலகநாதபுரம், பெரியகுப்பம், எர்ணாவூர் குப்பம், இ.டி.பி.எஸ். வாரிய குடியிருப்பு பகுதி, எர்ணாவூர், பொன்னியம்மன் நகர் ஜோதி நகர், ராமநாதபுரம், சக்தி கணபதி நகர், சண்முகபுரம், பாலாஜி நகர், மகாலட்சுமி நகர், ஜெய்ஹிந்த் நகர், முருகப்பா நகர், சரஸ்வதி நகர், மதுரா நகர், சுப்ரமணிய நகர். 

 

5/5

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை: எனவே இப்பகுதி மக்கள் அந்நாளில் தங்களின் வேலையை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். 

 

TAGS:
Chennai Power Cut
Chennai News

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
திருச்சி மக்களே! தொழிலதிபர் கனவை நனவாக்க சூப்பர் சான்ஸ் - அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
Tamil Nadu government42 min ago
2
DMK vs TVK44 min ago
3
Samantha47 min ago
4
Makkalai Thedi Maruthuvam50 min ago
5
Uttar Pradesh1 hr ago