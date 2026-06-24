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சென்னையில் நாளை (ஜூன் 25) மின்தடை.. எந்தெந்த பகுதிகளில் தெரியுமா?

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 24, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:15 PM IST

Chennai Power Cut June 25: பராமரிப்பு பணிகளுக்காக சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. நாளை (ஜூன் 25) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.

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சென்னையில் நாளை (ஜூன் 25) பராமரிப்பு பணிகளுக்காக  காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.   மதியம் 2 மணி முதல் வழக்கம் போல் மின் விநியோகம் இருக்கும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

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திருநீர்மலையில் தேரடி தெரு, கிழக்கு மற்றும் தெற்கு மாட தெரு குளக்கரை தெரு வி.ஜி.என். மகாலட்சுமி நகர், திருநீர்மலை பிரதான சாலை, வேம்புலி அம்மன் கோயில் தெரு. பஜனை கோயில் தெரு மல்லிமா வீதி, சிவராஜ் தெரு, ஒய்யாளியம்மன் கோயில் தெரு, வைத்தியகார தெரு, மேட்டு தெரு, ஜெகஜீவன் ராம் தெரு, சர்வீஸ் சாலை, காந்தி தெரு பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.

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திருமுடிவாக்கம் பகுதியில் எம்கேபி நகர் மகளிர் தொழிற்பேட்டை பூங்கா திருநீர்மலை பிரதான சாலை, பெருமாள் நகர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா நகர் வழுதலம்பேடு, மைக்ரோ எஸ்டேட் பாம் ரிவியரா அபார்ட்மெண்ட் அமர்பிரகாஷ் அபார்ட்மெண்ட் குன்றத்தூர் குமரன் நகர் மகாலட்சுமி கூட்டுறவு சங்கம், பிகேவி மஹா நகர் கலைமகள் நகர்,கற்பகம் நகர் டசியோவா தொழிற்பேட்டை பூங்கா பகுதியில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.

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ஐயப்பன்தாங்கல் பகுதியில் பிரின்ஸ் ஹைலேன்ட் அபார்ட்மெண்ட், துலிவ் தக்ஷின் அபார்ட்மெண்ட், சுப்பையா நகர், பாலாஜி அவென்யூ பத்மாவதிநகர், சுப்பிரமணி நகர், கருமாரி அம்மன் நகர் பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது. அண்ணாசாலையில் 15 முதல் 24 வரை பூத பெருமாள் தெரு, ஓயிட்ஸ் ரோடு 756 முதல் 760 வரை அண்ணாசாலை, ஜசிஐசிஜ வங்கி ஜடிசிஒட்டல் வாசன் அவுன்யு, ஆனந்த விகடன் பத்திரிக்கை, 106 முதல் 120 வரை அண்ணாசாலை, ராகேஜா டவர். 40 முதல் 68 வரை ஜி.பி.ரோடு, சத்தியமூர்த்திபவன், 1 முதல் 7 வரை கிளப் அவுஸ் ரோடு பட்டுலால்ஸ் ரோடு, 148 முதல் 152 வரை அண்ணாசாலை எக்ஸ்பிரஸ் அவுன்யு எஸ்டேட் 799 கலைக்கல்லூரி, லிங்க் ரோடு 2 முதல் 29 வரை மற்றும் 22 முதல் 78 வரை வி.சி.ரோடு, இந்தியன் வங்கி பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.

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மேலும், காஞ்சி ஒட்டல் இரயில் கட்டிடம், எத்திராஜ் கல்லூரி, ராணி மெய்யம்மை ஹாஸ்டல் மற்றும் கல்யாணமண்டபம் 766 முதல் வரை அண்ணாசாலை, ஏர் இந்தியா 21 64 முதல் 125 ஏ வரை. மார்ஷல்ரோடு, 7 மாண்டியத்லேன், 47.(எல்&டி) 50மாண்டியத் கனரா வங்கி கன்னிமராஒட்டல், ஐ.ஒ.பி. தாஜ் ஒட்டல் 11முதல் 14 வரை மற்றும் 122 வரை வுட்ஸ் ரோடு, பி.ஆர்.காம்பளக்ஸ் பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.

TAGS:
Chennai News
Chennai Power Cut

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