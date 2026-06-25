/சென்னையில் நாளை மின்தடை.. எங்கெல்லாம்? முழு லிஸ்ட் இங்கே

Chennai Power Cut June 26: சென்னையில் நாளை (ஜூன் 26) பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. அவை எந்தெந்த பகுதிகள் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
நாளை (ஜூன் 26) வெள்ளிக்கிழமை சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணி நடைபெற இருக்கிறது. அதன் காரணமாக காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
அதன்படி, 15 முதல் 24 வரை பூத பெருமாள் தெரு, ஓயிட்ஸ் ரோடு, 756 முதல் 760 வரை. அண்ணாசாலை, ஜசிஜசிஜ வங்கி, ஜடிசிஒட்டல், வாசன் அவுன்யு, ஆனந்த விகடன் பத்திரிக்கை.
106 முதல் 120 வரை அண்ணாசாலை. ராகேஜா டவர், 40 முதல் 68 வரை ஜி.பி.ரோடு, சத்தியமூர்த்திபவன், 1 முதல் 7 வரை, கிளப் அவுஸ் ரோடு, பட்டுலால்ஸ் ரோடு, 148 முதல் 152 வரை.
மார்ஷல்ரோடு, 7 மாண்டியத்லேன், 47,(எல்&டி) 50, மாண்டியத் கனரா வங்கி, கன்னிமரா ஒட்டல், ஜ.ஒ.பி. தாஜ் ஒட்டல் 11 முதல் 14 வரை மற்றும் 1 22 வரை வுட்ஸ் ரோடு, பி.ஆர். காம்பளக்ஸ் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை (ஜூன் 26) மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
எனவே இப்பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் தங்களின் வேலைகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். குறிப்பாக தொட்டியில் தண்ணீர் ஏற்றுவது போன்ற அத்தியாவசிய தேவைகளை செய்துக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.