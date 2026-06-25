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சென்னையில் நாளை மின்தடை.. எங்கெல்லாம்? முழு லிஸ்ட் இங்கே

Written ByR Balaji
Published: Jun 25, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:11 PM IST

Chennai Power Cut June 26: சென்னையில் நாளை (ஜூன் 26) பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. அவை எந்தெந்த பகுதிகள் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.  

 

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நாளை (ஜூன் 26) வெள்ளிக்கிழமை சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணி நடைபெற இருக்கிறது. அதன் காரணமாக காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. 

 

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அதன்படி, 15 முதல் 24 வரை பூத பெருமாள் தெரு, ஓயிட்ஸ் ரோடு, 756 முதல் 760 வரை. அண்ணாசாலை, ஜசிஜசிஜ வங்கி, ஜடிசிஒட்டல், வாசன் அவுன்யு, ஆனந்த விகடன் பத்திரிக்கை. 

 

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106 முதல் 120 வரை அண்ணாசாலை. ராகேஜா டவர், 40 முதல் 68 வரை ஜி.பி.ரோடு, சத்தியமூர்த்திபவன், 1 முதல் 7 வரை, கிளப் அவுஸ் ரோடு, பட்டுலால்ஸ் ரோடு, 148 முதல் 152 வரை.

 

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மார்ஷல்ரோடு, 7 மாண்டியத்லேன், 47,(எல்&டி) 50, மாண்டியத் கனரா வங்கி, கன்னிமரா ஒட்டல், ஜ.ஒ.பி. தாஜ் ஒட்டல் 11 முதல் 14 வரை மற்றும் 1 22 வரை வுட்ஸ் ரோடு, பி.ஆர். காம்பளக்ஸ்  ஆகிய பகுதிகளில் நாளை (ஜூன் 26) மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. 

 

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எனவே இப்பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் தங்களின் வேலைகளை முன்கூட்டியே  திட்டமிட்டு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். குறிப்பாக தொட்டியில் தண்ணீர் ஏற்றுவது போன்ற அத்தியாவசிய தேவைகளை செய்துக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். 

 

TAGS:
Chennai Power Cut
Shutdown News

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