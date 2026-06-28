/சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்.. எங்கெல்லாம்? முழு விவரம்

Chennai Power Cut June 29: சென்னையின் சில பகுதிகளில் நாளை (ஜூன் 29) மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. இதன் காரணமாக காலை 09 மணி முதல் மதியம் 02 மணி வரை அப்பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படும் என மின் பகிர்மான கழகம் தெரிவித்துள்ளது.
கொரட்டூர்: கொரட்டூர் பேருந்து நிலையம், டிஎன்எச்பி 49வது தெரு முதல் 72வது தெரு வரை, பம்பிங் ஸ்டேஷன் உயர் மின் அழுத்த சேவை, நார்த் அவென்யூ சாலை, கொரட்டூர் ரயில் நிலைய முன்பதிவு அலுவலகம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
மயிலாப்பூர் : விசாலாட்சி தோட்டம், டாக்டர் ரங்கா சாலை, சி.வி. ராமன் சாலை, சி.பி. ராமசாமி சாலை, டி.டி.கே. சாலை, டி'மாண்டி காலனி, ஸ்ரீ லப்தி காலனி, அசோகா தெரு, பாவா சாலை, பீமண்ணா கார்டன், அபிராமபுரம், சுப்பிரமணியம் தெரு, ஆனந்தபுரம், சௌந்தரராஜன் தெரு, விசாலாட்சி நகர்.செயிண்ட் மேரிஸ் சாலை, விநாயம் தெரு, ஜெத் நகர் மெயின் சாலை.
மயிலாப்பூர்: ஜெத் நகர் 1வது, 2வது மற்றும் 3வது தெருக்கள், அம்மணி அம்மாள் தெரு, பட்டம்மாள் தெரு, அருணாசலம் தெரு, நல்லியப்பன் தெரு, தேவநாதன் தெரு, திருவள்ளூர்பேட்டை தெரு, சந்திரசேகரன் தெரு, வி.கே. ஐயர் சாலை, வன்னியம்பதி தெரு.
மயிலாப்பூர்: வி.சி. கார்டன் 1வது, 2வது மற்றும் 3வது தெருக்கள், வெங்கடேச அக்கிரஹாரம் தெரு, ஆர்.கே. மடம் சாலை, லாலா தோட்டம், டிரஸ்ட்பாக்கம் தெற்கு மற்றும் வடக்கு, ஸ்ரீனிவாசன் தெரு, சிவராமன் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் நாளை காலை 09 மணி முதல் பிற்பகல் 02 மணி வரை மின்தடை இருக்கும்.
எனவே இப்பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் தங்களின் வேலைகளை மின்தடைக்கு ஏற்றவாறு திட்டமிட்டு கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். குறிப்பாக தண்ணீர் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைகளை முன்கூட்டியே செய்து முடிக்குமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.