/சென்னையில் நாளை (ஜூன் 5) 5 மணி நேரம் மின்தடை.. எந்தெந்த ஏரியாவில் தெரியுமா? மின்வாரியம் அறிவிப்பு

Chennai Powercut June 5th: தலைநகர் சென்னையில் நாளை (ஜூன் 5) பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் மாதாந்திர மின் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக மின்சாரம் நிறுத்தப்படுவது வழக்கம். பராமரிப்பு பணிகளின்போது, தமிழகத்தில் மாவட்ட ரீதியாக மின்நிறுத்தம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னையிலும் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக மின்தடை செய்யப்பட்டு வருகிறது. மின்தடை குறித்து முன்கூட்டியே அறிவிப்புகளை மின்வாரியம் வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னையில் நாளை (ஜூன் 4) பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
சென்னையில் நாளை (ஜூன் 4) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. மதியம் 2 மணிக்கு பிறகு வழக்கமாக மின் விநியோகம் வழக்கம் போல் இருக்கும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. எனவே, எங்கெல்லாம் நாளை சென்னையில் மின்தடை செய்யப்படும் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
கோயம்பேடு பகுதியில் ஜெய் நகர், அமராவதி நகர், பிரகதீஸ்வரர் நகர், சக்தி நகர், வள்ளுவர் சாலை, பாலவிநாயகர் நகர், விநாயகபுரம், அன்னை சத்யா நகர், திருகுமாரபுரம், திருவீதி அம்மன் கோயில் தெரு, டாக்டர்.அம்பேத்கர் தெரு, டிஎஸ்டி நகர், ஜானகிராமன் காலனி, 100 அடி சாலையின் ஒரு பகுதி, எஸ்.ஏ.எப். கேம்ஸ் வில்லேஜ், அழகிரி நகர், சின்மையா நகர், லோகநாதன் நகர், இந்திரா காந்தி தெரு, மாங்காளி நகர் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
எனவே, கோயம்பேடு பகுதிகள் மக்கள் அதற்கு ஏற்றவாறு தங்கள் பணிகளை திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. சென்னையை தவிர, மற்ற மாவட்டங்களிலும் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது. கோவை, பெரம்பலூர், சேலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் ஜூன் 5ஆம் தேதி மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
சென்னையை தவிர்த்து மற்ற மாவட்டங்களில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுகிறது. எனவே, மக்கள் அதற்கு ஏற்றவாறு தங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. முன்கூட்டியே செல்போனுக்கு சார்ஜ் போட்டுக் கொள்ளுங்கள். மேலும், சமையல் வேலைகளையும் முன்கூட்டியே முடித்துக் கொள்ளுங்கள்