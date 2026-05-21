சென்னை: நாளை (மே 22) 5 மணி நேரம் மின்தடை.. எந்தெந்த பகுதிகளில் தெரியுமா? முழு லிஸ்ட்

Written ByUmabarkavi KUpdated byUmabarkavi K
Published: May 21, 2026, 07:09 PM IST|Updated: May 21, 2026, 07:09 PM IST

Chennai Power Cut May 22: சென்னை மாவட்டத்தில் 2026 மே 22ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிக்காக மின்தடை செய்யப்படுகிறது.  எனவே, எந்தெந்த பகுதிகளில மின்தடை என்பதை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.

தலைநகர் சென்னையில் நாள்தோறும் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில்  தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் சார்பில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இந்த பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக சில பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. மின்தடை குறித்த அறிவிப்புகளை மின்வாரியம் முன்கூட்டியே அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், நாளை (மே 22, வெள்ளிக்கிழமை) பராமரிப்பு பணிகளுக்கு மின்தடை செய்யப்படுகிறது. 

 

மே 22ஆம் தேதி (நாளை) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை 5 மணி நேரத்திற்கு சென்னையில் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படுவதாக மின்வாரியம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. மதியம் 2 மணிக்கு பராமரிப்பு பணிகள் முடிந்ததும்  மின்விநியோகம் கொடுக்கப்படும். எனவே, எந்தெந்த பகுதிகளில் மின்தடை  என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

தி.நகர் - தணிகாசலம் சாலை, ஆற்காடு சாலை, சரவணா தெரு, ராமசாமி தெரு, தி.நகர் சாலை, வித்யாராமன் சாலை, தீனதயாளன் தெரு, மெலாணி சாலை, பாசுதேவ் தெரு, வடக்கு போக்சாலை, பனகல் பார்க், பின்ஜால் தெரு, வெங்கடேசன் தெரு,  ஜெகதீசன் தெரு, சிங்காரவேலு தெரு, ராஜாபாதர் தெரு, ராமன் தெரு, சரோஜினி தெரு, கோபாலாகிருஷ்ணன் தெரு, டாக்டர் நாயர் சாலை, பதல்லா சாலை ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.

 

மேலும், தி.நகர் பகுதியில் நானா தெரு, டேனியர் தெரு, ராஜாசாரி தெரு, மயிலை ரங்கநாதன் தெரு, கிரியப்பா சாலை, யோகாம்பாள் தெரு, சிங்கார தெரு, அனுமந்தராவ் சாலை, சாம்பசிவம் சாலை, பர்கிட், தெற்கு போக் சாலை, மாசிலாமணி தெரு, வடக்கு சிரசண்ட் தெரு, இந்தி பிரசார சபா தெரு, உஸ்மான் சாலை, கோபாலாகிருஷ்ணன் ஐயர் தெரு, சிரோஜினி தெரு ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.

திருமுடிவாக்கம் - மகளிர் தொழிற்பேட்டை, திருநீர்மலை பிரதான சாலை, பெருமாள் நகர், கிருஷ்ணா நகர், வழுதலம்பேடு, மைக்ரோ எஸ்டேட், பாம் ரிவேரா, பிகேவி மகா நகர், கலைமகள் நகர், கற்பகம் நகர், டாசியோவா தொழிற்பேட்டை, மகாலட்சுமி கோஆப்ரேடிவ் கொசைட்டி, குமரன் நகர், குன்றத்தூர், ராயல் கேஸ்டல் அபார்ட்மெண்ட், பாம் ரிவோரா அபார்ட்மெண்ட் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை காலை 9  மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.

