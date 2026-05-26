/சென்னை மக்களுக்கு ஷாக்.. நாளை (மே 27) மின்தடை அறிவிப்பு.. எங்கெங்கு தெரியுமா?

Chennai Powercut On May 26: தலைநகர் சென்னையில் நாளை (மே 27, புதன்கிழமை) பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கோடை வெயில் கொளுத்தி எடுத்து வருகிறது. இந்த நேரத்தில் பல்வேற இடங்களில் அறிவிக்கப்படாத மின்தடை ஏற்பட்டு வருகிறது. இதானல், மக்கள் சிரமத்தை கொண்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், சென்னையில் தினமும் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்பட்டு வருகிறது. முன் அறிவிப்புடன் மின்வாரியம் மின்தடை செய்து வருகிறது.
அந்த வகையில், நாளை (மே 27) தலைநகர் சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை 5 மணி நேரத்திற்கு மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, சென்னையில் நாளை (மே 27) தேனாம்பேட்டையில் மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. மதியம் 2 மணிக்கு பிறகு வழக்கம் போல் இந்த பகுதியில் மின்சாரம் வழங்கப்படும் எனவும் அறிவித்துள்ளது.
தேனாம்பேட்டை - போய்ஸ் கார்டன், டி.வி.சாலை, ஜெயம்மாள் சாலை, எலாங்கோ சாலை, போய்ஸ் ரோடு, ராஜகிருஷ்ணன் சாலை, எல்டாம்ஸ் ரோடு, பெரியார் சாலை, காமராஜர் சாலை, சீதம்மாள் காலனி, கே.பி. தாசன் சாலை, பாரதியார் தெரு, பக்தவச்சலம் தெரு, பார்த்தசாரதி பேட்டை, அப்பாதுரை தெரு, டி.டி.கே. ரோடு ஆகிய இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
மேலும், கதீட்ரல் ரோடு, ஜே.ஜே. ரோடு, பார்த்தசாரதி கார்டன், கே.ஆர். ரோடு பகுதிகள், ஜார்ஜ் அவென்யூ, எஸ்.எஸ்.ஐ ரோடு, எச்.டி. ராஜா தெரு, ஏ.ஆர்.எல். காலனி, அண்ணாசாலை பகுதி, வேணு காலனி, முர்ரேஸ் கேட் ரோடு மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் நாளை காலை 9 மணி முதல் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.