சென்னையில் நாளை (மே 24) மின்தடை அறிவிப்பு.. எந்தெந்த ஏரியாக்களில் தெரியுமா?

Written ByUmabarkavi KUpdated byUmabarkavi K
Published: May 23, 2026, 02:45 PM IST|Updated: May 23, 2026, 02:45 PM IST

Chennai Powercut On May 24: தலைநகர் சென்னையில் நாளை (மே 24, ஞாயிற்று கிழமை)  பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.  பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக,  5 மணி நேரத்திற்கு  மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கோடை வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக, தலைநகர் சென்னையில் 100 டிகிரிக்கு மேல் வெயிலின் தாக்கம் இருக்கிறது. இதனால், மக்கள் வீட்டிற்குள் முடக்கி இருக்கின்றனர். இதனால, மின் தேவையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதற்கிடையில், நுகர்வோர்களுக்கு சீரான மின்சாரம் வழங்கும் வகையில், அவ்வப்போது மின்வாரியம் சார்பில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. 

 

பராமரிப்பு பணிகளின் போது சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்பட்டு வருகிறது.  அந்த வகையில், நாளை (மே 24) பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.  பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, நாளை (மே 24) பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம்  அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

 

சென்னையில் நாளை (மே 24) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக  குறிப்பிட்ட  இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். மதியம் 2.00 மணிக்கு  பராமரிப்பு பணிகள் முடிந்த பிறகு,  மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. எனவே, எந்தெந்த இடங்களில் நாளை மின்தடை என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 

அம்பத்தூர் சிட்கோ தொழிற்பேட்டை: சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, செக்டர் 3-இல் உள்ள 1வது குறுக்கு பிரதான சாலை, 1 மற்றும் 2வது லேன். 2 மற்றும் 3வது தெரு, பஜனை கோவில் தெரு, நல்ல கிணறு தெரு, கன்னியம்மன் கோவில் தெரு, குள்ளன் தெரு, பாடசாலை தெரு, கோரமண்டல் டவுன், சி.டி.எச். சாலை, மேனாம்பேடு சாலை, சிட்கோ தொழிற்பேட்டை 10 மற்றும் 11வது தெரு, சிட்கோ தொழிற்பேட்டை வடக்கு கட்டம் ஆகிய பகுதிகளில்  நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.

 

முகப்பேர்  பகுதியில் 2வது பிரதான சாலை, ரெட்டிப்பாளையம் பிரதான சாலை, முகப்பேர் பிரதான சாலை, எம்.ஜி.ஆர் சாலையில் பின்புறம் உள்ள C19, C18, C15 மற்றும் C16 பகுதிகள், அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை (தெற்கு பகுதி) ஆகிய இடங்களில் நாளை  காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

