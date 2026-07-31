/சென்னையில் நாளை (ஆகஸ்ட் 1) பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை.. எந்தெந்த ஏரியா தெரியுமா?

Chennai Power Cut August 01: சென்னையில் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக நாளை (ஆகஸ்ட் 1) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுவதாக மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
பராமரிப்பு பணிகளுக்காக சென்னையில் நாளை (ஆகஸ்ட் 1) பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
மாங்காடு பகுதிகளில் அம்பாள் நகர், பத்மாவதி நகர், அட்சன் நகர், மணலி ராமகிருஷ்ணா, பாலாஜி அவென்யு, எஸ்எஸ் கோவில் தெரு, மேலண்டை மாட வீதி பெருமாள் கோயில் தெரு, நரிவன சாலை, நியூ போலீஸ் ஸ்டேஷன், எம்ஜிஆர் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
மாடம்பாக்கம் பகுதியில் ராஜ்பாரிஸ் பிளாட்ஸ், மாம்பாக்கம் பிரதான சாலை, ராகேஷ் ஷர்மா நகர், விக்டோரியா பார்ம் ஹவுஸ், கோவிலஞ்சேரி, கிரஞ்ச் அண்ட் கரி, குறிஞ்சி நகர், அகரம் தென், திரௌபதி அம்மன் கோயில், ஜி.கே.அவென்யூ ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
பள்ளிக்கரணை பகுதியில் காமகோட்டி நகர், ஐஐடி காலனி, நாகம்மாள் அவென்யூ, விஐபி ராஜேஷ் நகர், மாபொசி நகர், என்ஐஓடி பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. திரிசூலம் பகுதியில் பிவிஆர் மால், சந்தை சாலை, ஆறுமலைச் சாவடி, ஹாரபர் ஆர்ட்டர்ஸ், ராணி அண்ணா நகர் பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
வேளச்சேரி பேபி நகர், தரமணி 100 அடி பிரதான சாலை, விஜயா நகர், பார்க் அவென்யூ, டாஸ் அவென்யூ, ராமகிரி நகர் பகுதிகளில் மின்தடை. பூந்தமல்லி பகுதியில் சென்னீர்குப்பம், கரையான்சாவடி, துளசி தாஸ் நகர், சின்ன மாங்காடு, குமணன்சாவடி பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.