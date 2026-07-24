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சென்னையில் நாளை (ஜூலை 25) மின்தடை.. 5 மணி நேரம் பவர் கட்.. எங்கெல்லாம்?

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 24, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:58 PM IST

Chennai Power Cut July 25:  சென்னையில் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக நாளை (ஜூலை 25, சனிக்கிழமை) 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. எனவே, இதற்கு ஏற்றவாறு  உங்கள் பணிகளை திட்டமிட்டுக் கொள்ளுங்கள்.

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சென்னையில் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக வாரத்திற்கு 6 நாட்கள் மின்தடை செய்யப்பட்டு வருகிறது. காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்பட்டு வருகிறது. மதியம் 2 மணிக்கு பிறகு, வழக்கம் போல் மின்விநியோகம் இருக்கும். 

 

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இதற்கான அறிவிப்புகளை மின்வாரியம் முன்கூட்டியே அறிவித்து வருகிறது. அந்த வகையில், நாளை (ஜூலை 25) பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படுவதாக மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. 

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சென்னையில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை ஐந்து மணி நேரத்திற்கு மின்தடை செய்யப்படுகிறது. எனவே, பொதுமக்கள் தங்களுக்கு தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு மின்வாரிய ஊழியர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. 

 

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அதன்படி, நாளை (ஜூலை 25) போரூர் பகுதியில் குமணன்சாவடி, பெரியார் நகர், எஸ்வி நகர், கண்ணகி நகர், பவித்ரா நகர், சுகுந்தலா நகர், ஜீவன் பிரகாஷ் நகர், விஜிஎன் நகர், சாந்தி நகர், அட்கோ நகர் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. 

 

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தாம்பரம் பகுதியில் எம்ஆர்எம் தெரு, ராஜாஜி சாலை, வெங்கடேசன் தெரு, சண்முகம் சாலை, சிவசண்முகம் தெரு, அப்துல் ரஸாக் தெரு, போலீஸ் குடியிருப்புகள், ஜிஎஸ்டி சாலை, துரைசாமி ரெட்டி தெரு, எம்கே ரெட்டி தெரு, ப்கதவத்சலம் தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஜூலை 25ஆம் தேதி சனிக்கிழமை மின்தடை செய்யப்படுகிறது. 

TAGS:
Chennai News
Chennai Power Cut

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