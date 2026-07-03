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சென்னை: நாளை (ஜூலை 4) பல்வேறு இடங்களில் 5 மணி நேரம் மின்தடை.. மின்வாரியம் அதிரடி!

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 03, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:09 PM IST

Chennai Power Cut July 04: பராமரிப்பு பணிகளுக்காக நாளை (ஜூலை 04) சென்னையில்  பல்வேறு இடங்களில் 5 மணி நேரம் மின்தடை செய்யப்படுவதாக மின்வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி, திருமுடிவாக்கம், குன்றத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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பராமரிப்பு பணிகளுக்காக சென்னை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் மின்தடை செய்யப்பட்டு வருகிறது. மாதாந்திர பராமரப்பு பணிகளுக்காக மின்வாரியம் மின்தடை செய்து வருகிறது. இதுகுறித்து முன்கூட்டியே அறிவிப்பையும் மின்வாரியம் வெளியிட்டு வருகிறது. 

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அந்த வகையில், நாளை (ஜூன் 4) சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுவதாக மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.  நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  மதியம் 2 மணிக்கு பிறகு வழக்கம் போல் மின் விநியோகம் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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திருமுடிவாக்கம் பகுதியில் எம்கேபி நகர், மகளிர் தொழிற்பேட்டை, திருநீர்மலை பிரதான சாலை, பெருமாள் நகர், ஸ்ரீ கிருஷ்ணா நகர், வழுதலம்பேடு, மைக்ரோ எஸ்டேட், பாம் ரிவோரா, ராயல் கேஸ்டல், அமர்ப்ரகாஷ் அபார்ட்மெண்ட், கற்பகம் நகர், பிகேவி மகாநகர், கலைமகள் நகர், குமரன் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.

 

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குன்றத்தூர் பகுதியில் சிறுகளத்தூர், கெளித்பேட்டை, நந்தம்பாக்கம், பெரியார்நகர், அஞ்சுகம்நகர், மலையம்பாக்கம், பஜார் தெரு, மேத்தாநகர், ஜி ஸ்கொயர், மணிகண்ட நகர் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுகிறது என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

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சென்னை மட்டுமின்றி,  தமிழகத்தில்  சேலம், தஞ்சாவூர், கோவை, மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 

TAGS:
Chennai News
Chennai Power Cut

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