Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /சென்னையில் நாளை (ஜூன் 19) மின்தடை.. எந்தெந்த பகுதிகளில் தெரியுமா? முழு லிஸ்ட்

சென்னையில் நாளை (ஜூன் 19) மின்தடை.. எந்தெந்த பகுதிகளில் தெரியுமா? முழு லிஸ்ட்

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 18, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:19 PM IST

Chennai Powercut June 19: சென்னையில் நாளை (ஜூன் 19) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படுவதாக மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. பராமரிப்பு பணிகளுக்காக 5 மணி நேரம் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.

1/5

தலைநகர் சென்னையில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகளுக்காக மின்தடை செய்யப்படுவது வழக்கம்.  சென்னையில்  5 மணி நேரம் மின்தடை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதற்கான அறிவிப்புகளை முன்கூட்டியே மின்வாரியம் வெளியிட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், சென்னை நாளை (ஜூன் 19) பல்வேறு இடங்களில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை  5 மணி நேரத்திற்கு மின்தடை செய்யப்படுகிறது. 

2/5

திருமங்கலம் பகுதியில் அண்ணா நகர், கலைவாணர் காலனி, பாடிபுது நகர், மெடிமிக்ஸ் அவென்யு, திருவல்லீஸ்வர நகர், குவார்ட்டர்ஸ், பாடிகுப்பம் சாலை, பெண் பவுண்டேசன், சத்தியசாய் நகர், வெல்கம் காலனி, டிவி நகர், ரோகினி, குறிஞ்சி காலனி, ஜவஹர் காலனி, சக்தி காலனி, திருமங்கலம், நேரு நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது. 

 

3/5

தரமணியில் திருவள்ளுவர் தெரு, சத்தியப்பன்  சாலை, எம்ஜிஆர் வீராணம் சாலை, ஒயர்லஸ் இல்லம், சந்தியா நகர், அம்பேத்கர் புரட்சி நகர், திருவள்ளூர் நகர், குறிஞ்சி நகர், ராஜீவ் நகர், ஜானகிராமன் நகர், ரத்தினமணி நகர், தந்தை பெரியார் நகர், மகாத்மா காந்தி நகர், புதிய காலனி, பழைய தரமணி, புது தரமணி, உதய நகர், விஜிபி செல்வ நகர் பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.

 

4/5

பரமங்கிமலை பகுதியில் பட் சாலை, பட்லேன், மிலிட்ரி குவர்ட்டர்ஸ், மெக்ஸின் சாலை, செயின்ட் தாமஸ் மவுண்ட், ராமர் கோயில் தெரு, மீனம்பாக்கம், மவுண்ட் பூந்தமல்லி சாலை, ஏர்போர்ட் பகுதி, நந்தம் பாக்கம் மெயின் ரோடு, ஜிஎஸ்டி சாலை, உட்கிரிக் கவுண்டி, நசரத்புரம், பர்மா ஸ்ரீபுரம் காலனி, ஆலந்தூர், போலீஸ் ஆபிஸர் சாலை பகுதிகளில் நாளை காலை 6 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுகிறது. 

 

5/5

ராயபுரம் பகுதியில் சிமெட்ரி சாலை, ராமன் தெரு, தொப்பை தெரு, அர்த்தன் ரோடு, மசூதி தெரு, ஆதம்  தெரு, மரியதாஸ் தெரு,   மீனாட்சியம்மன் பேட்டை, டேங் தெரு, டோபி கானா தெரு, பிச்சாண்டி லேன், பனைமரத் தொட்டி, வைகுண்ட நாடார் தெரு, பிச்சாண்டி லேன், பனைமரத் தொட்டி,  தாண்டவமூர்த்தி தெரு, கார்ப்ரேஷன் மாடல் லேன், அப்பையர் லேன்,  என்ஆர்டி சாலை, அம்மன் கோயில் தெரு பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுகிறது. 

TAGS:
Chennai News
chennai powercut

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
"வாயில்லா ஜீவன்கள் மீது திடீர் பாசமா?" - மூக்குடைந்தும் திருந்தவில்லையா?
TN Govt21 min ago
2
Pugazh29 min ago
3
Madurai Power Cut32 min ago
4
Tiruppur51 min ago
5
NEET 20261 hr ago