/சென்னையில் நாளை (ஜூன் 3) 5 மணி நேரம் மின்தடை.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா? முழு விவரம் இதோ

Chennai Powercut June 3rd: தலைநகர் சென்னையில் நாளை (ஜூன் 3) பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை பராமரிப்பு பணிகளுக்காக மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் மாதம் ஒருமுறை பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அப்படி பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளும் போது, காலை 9 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது. மேலும், சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது.
ஒவ்வொரு நாளும் மின்தடையின்போது மின்வாரியம் சார்பில் முன்ன அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னையில் நாளை (ஜூன் 3) எங்கெல்லாம் மின்தடை ஏற்படுகிறது என்பது குறித்து மின்வாரியம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, திருமங்கலம் பகுதியில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை ஐந்து மணி நேரத்தில் மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருமங்கலத்தில் மெட்ரோன் ஜோன், சத்தியசாய் நகர், பாடிகுப்பம் பிரதான சாலை, தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு, பழைய பென், கோல்டன் ஜூபிலி அப்பார்ட்மென்ட், பாலாஜி நகர், காமராஜ் நகர், பெரியார் நகர், விஜி என், அம்பேத்கர் நகர், மேத்தா ராயல் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை (ஜூன் 3) மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
மேலும் ரயில் நகர், 100 அடி சாலை, சீனிவாசன் நகர், சிவன்கோயில் தெரு, மாட வீதிகள், நியூகாலனி, மேட்டுக்குளம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நாளை (ஜூன் 3) ஐந்து மணி நேரத்திற்கு மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
எனவே, மக்கள் காலை 9 மணிக்குள் தங்கள் முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அதற்கு ஏற்றவாறு தங்கள் பணிகளை திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. திருமங்கலம் பகுதிகளை தவிர்த்து, மற்ற அனைத்து பகுதிகளில் வழக்கம் போல் மின் விநியோகம் இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.