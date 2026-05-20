/சென்னையில் நாளை (மே 21) மின்தடை.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா? முழு லிஸ்ட்

Chennai Powercut News: சென்னை மாவட்டத்தில் 2026 மே 21ஆம் தேதி (வியாழன்கிழமை) பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக காலை 9 மணி முதல் பகல் 2 மணி வரை ஐந்து மணி நேரத்திற்கு மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை எந்தெந்த பகுதிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகம் (Tangedco) தடையற்ற மின்சாரத்தை நுகர்வோர்களுக்கு வழங்கி வருகிறது. பராமரிப்பு பணிகளுக்காக அவ்வப்போது மின்வாரியம் மின்தடை செய்து வருகிறது. தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மின்தடை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், நாளை (மே 21,2026) சென்னையில் முக்கிய இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. நாளை காலை 9 மணி முதல் பகல் 2 மணி வரை 5 மணி நேரத்திற்கு மின்தடை செய்யப்படுகிறது. இதனால், மக்கள் இதற்கு ஏற்றவாறு தங்கள் பணிகளை செய்து கொள்ள வேண்டும்.
நாளை (மே 21,2026) சென்னையில் முக்கிய இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, எண்ணூர் பகுதியில் கத்திவாக்கம், எண்ணூர் பஜார், காட்டுகுப்பம், நேரு நகர், சாஸ்திரி நகர், அண்ணா நகர், சிவன்படை வீதி, வள்ளுவர் நகர், காமராஜர் நகர், எஸ்விஎம் நகர், விஓசி நகர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
மேலும், உலகநாதபுரம், முகத்துவார குப்பம், எண்ணூர் குப்பம், தாழங்குப்பம், நெட்டுக்குப்பம், சின்னக்குப்பம், பெரியகுப்பம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. எர்ணாவூர் பகுதிகளில் ஏர்ணாவூர் குப்பம், இடிபிஎஸ் வாரிய குடியிருப்பு பகுதி, எர்ணாவூர், பாலாஜி நகர், மகாலட்சுமி நகர், ஜெய்ஹிந்த் நகர், முருகப்பா நகர் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை (மே 21) மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
சரஸ்வதி நகர், மதுரா நகர், சுப்ரமணிய நகர், ஜெய்ஹிந்த் நகர், முருகப்பா நகர், சரஸ்வதி நகர், மதுரா நகர், சுப்பிமணிய நகர், பொன்னியம்மன் நகர், ராமநாதபுரம், சக்தி கணபதி நகர், சண்முகபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை (மே 21) மின்தடை செய்யப்படுகிறது.