/சென்னையில் நாளை (ஜூன் 10) மின்தடை.. 5 மணி நேரம் பவர் கட்.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா?

Chennai Pwercut June 10th: தலைநகர் சென்னையில் நாளை (ஜூன் 10) பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுவதாக மின்வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. காலை 9 மணி முதல் காலை 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் மின் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக மின்வாரியம் மின்தடை செய்து வருகிறது. மின்தடை செய்யப்படுவது ஒரு நாளைக்கு முன்பே முன்னறிவுப்புகளை மின்வாரியம் அறிவித்து வருகிறது. ஆனால், தமிழகத்தில் கடந்த சில தினங்களாக அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டுகள் இருந்து வருகிறது.
குறிப்பாக, சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு இருந்து வருகிறது. இதனால், மக்கள் கடும் அவதி அடைந்து வருகின்றனர். குறைந்தது 2 மணி முதல் 3 மணி நேரம் மின்வெட்டு இருப்பதாக மக்கள் குற்றச்சாட்டி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தலைநகர் சென்னையில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
சென்னையில் நாளை (ஜூன் 10) காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பராமரிப்பு பணிகளுக்காக நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுகிறது. மதியம் 2 மணிக்கு பிறகு மின் விநியோகம் இருக்கும் என மின்வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
செம்பியம் பகுதியில் உள்ள செல்வம் நகர், தனிகாசலம் நகர் பி பிளாக், ஸ்ரீனிவாச நகர், காந்திமதி தெரு, நடேசன் தெரு, கார்த்திக் தெரு, மாதவரம் நெடுஞ்சாலை, பெரியார் நகர், மூலக்கடை, அன்னை சத்யா நகர், சிம்சன் குழுமம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, மக்கள் இதற்கு ஏற்றவாறு தங்களை பணிகளை செய்து முடிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட இடங்களில் மதியம் 2 மணி முதல் மின்விநோயகம் வழக்கம் போல் இருக்கும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.