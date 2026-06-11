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சென்னையில் நாளை (ஜூன் 12) மின்தடை.. எந்தெந்த பகுதிகளில் பவர் கட்.. முழு லிஸ்ட்

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 11, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:49 PM IST

Chennai Powercut June 12: சென்னையில் நாளை (ஜூன் 12)  பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. பராமரிப்பு பணிகளுக்காக காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. 

 

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தலைநகர் சென்னையில் மாதந்தோறும் நடக்கும் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக மின்தடை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதற்கான அறிவிப்புகளை மின்வாரியம் முறையாக வெளியிட்டு வருகிறது. தினந்தோறும் எந்தெந்த இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது என்பது குறித்து மின்வாரியம் அறிவித்து வருகிறது. அந்த வகையில், நாளை (ஜூன் 12) சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில்  மின்தடை செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

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அந்த வகையில், சென்னையில் நாளை (ஜூன் 12)  காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. பராமரிப்பு பணிகள் முடிந்ததும் மதியம் 2 மணிக்கு பிறகு மின் விநியோகம் வழக்கம் போல் இருக்கும் என  மின்வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. எனவே, எந்தெந்த ஏரியா என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

 

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மீஞ்சூர் பகுதியில் டி.எச்.சாலை, தேரடி தெரு, சிறுவாக்கம், சூர்ய நகர், பிடிஓ அலுவலகம், வன்னிப்பாக்கம், சீமாவரம, ஆர்.ஆர்.பாளையம், அரியன்வாயல், புதுப்பேடு, நந்தியம்பாக்கம், மேலூர், பட்டமநதிரி, வள்ளூர், அத்திப்பட்டு, எஸ்.ஆர் பாளையம், ஜிஆர பாளையம், கொண்டகரை, பள்ளிப்புரம், வழுதிகைமேடு, கரையன்மேடு பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படும்.

 

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பல்லாவரம் பகுதியில் பம்மல், எல்ஐசி காலனி, மூவேந்தர் நகர், சங்கர் நகர், ஆதம் நகர், சங்கர் நகர், கிழக்கு பிரதான சாலை, அப்பாசாமி நகர், சங்கர் நகர் பிரதான சாலையில் நாளை மின்தடை செய்யப்படும்.

 

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மாம்பலம் பகுதியில் நரசிம்மன் தெரு, வெங்கடாசலம் தெரு, ராஜா தெரு, மாணிக்கம் தெரு, ஸ்டேஷன் சாலை, தம்பையா சாலை, ராஜகோபாலன் தெரு, வேலு தெரு, வீராசாமி தெரு, பிருந்தாவனம் தெரு, பரோடா விரிவாக்கம், லட்சுமிநாரயணன் தெரு, உமாபதி தெரு, மாரியம்மன் கோயில் தெரு, ஜேபி தெரு, அப்பாசாமி தெரு, நக்கீரன் தெரு, ஜூபிலி சாலை, ஈஸ்வரன் கோவில் தெரு, சுப்பரெட்டி தெரு, ஜானகியம்மாள் தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாளை (ஜூன் 12)  என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

TAGS:
Chennai
Chennai News
chennai powercut
Chennai Shutdown
TN Powercut

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