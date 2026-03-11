English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சென்னை மக்களே அலெர்ட்! சொத்துவரி செலுத்துவது எப்படி? முக்கிய அப்டேட்

சென்னை மக்கள் மார்ச் 31 ஆம் தேதிக்குள் சொத்து வரி செலுத்துவது குறித்த அறிவுறுத்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

 

சென்னை மக்கள் அபராதம் இல்லாமல் சொத்துவரி செலுத்துமாறு பெருநகர மாநகராட்சி கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. 

 
சென்னை மக்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதுவரை சொத்து வரி செலுத்தாதவர்கள் மார்ச் 31 ஆம் தேதிக்குள் செலுத்துமாறு சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.  

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி, பொதுமக்கள் தங்கள் சொத்து வரியைச் சரியான நேரத்தில் செலுத்துவதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. மார்ச் மாதம் நிதி ஆண்டின் இறுதி என்பதால், அபராதத்தைத் தவிர்க்க வரியை விரைந்து செலுத்துமாறு மக்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.  

இது தொடர்பாக பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், சென்னை வாழ் மக்கள் தங்கள் சொத்து வரியை மார்ச் 31-ஆம் தேதிக்குள் செலுத்த வேண்டும் என தெரிவித்துளது.   

இந்தக் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் வரியைச் செலுத்துவதன் மூலம், தாமதக் கட்டணம் அல்லது அபராதம் (Penalty) விதிக்கப்படுவதைத் தவிர்க்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

சென்னை மக்கள் சொத்துவரி செலுத்த அரசு அலுவலகங்களுக்கு நேரடியாக செல்ல தேவையில்லை. வாட்ஸ்அப் வழியாகவே தங்களின் சொத்துவரியை செலுத்திவிட முடியும். முதலில் 9445061913 என்ற அதிகாரப்பூர்வ வாட்ஸ்அப் எண்ணை உங்கள் மொபைலில் சேமிக்கவும்.  

அந்த எண்ணை சேமித்தவும் வரம் விருப்பங்களில் "Most Used Services" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். பின்னர் அதில் "Property Tax" என்ற பிரிவைத் தேர்வு செய்து, உங்கள் விவரங்களை உள்ளிட்டு வரியைச் சுலபமாகச் செலுத்திவிடலாம்.  

வாட்ஸ்அப் வசதி தவிர, இணையம் வசதி இல்லாதவர்கள் அல்லது நேரடியாகச் செலுத்த விரும்புவோருக்காகப் பிற வழிகளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அருகாமையில் உள்ள மாநகராட்சி அலுவலகங்கள் (Zonal Offices) மூலம் வரி செலுத்தலாம்.  

அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற இ-சேவை மையங்கள் (e-Seva Centres) வாயிலாகவும் சொத்து வரியைச் செலுத்த வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, சென்னை மக்கள் இதுவரை சொத்து வரி செலுத்தவில்லை என்றால் உடனடியாக இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றி வரியை செலுத்தவும்.  

