  • தாயுமானவர் திட்டம் : சென்னை மக்களே அலெர்ட்! ரேஷன் பொருள் வீடு தேடி வரும் தேதி அறிவிப்பு

தாயுமானவர் திட்டம் : சென்னை மக்களே அலெர்ட்! ரேஷன் பொருள் வீடு தேடி வரும் தேதி அறிவிப்பு

Thayumanavar Scheme : தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் பொருட்கள் வீடு தேடி வரும் தேதி அறிவிப்பு

 

Thayumanavar Scheme : சென்னையில் மூத்த குடிமக்கள் உள்ளிட்டோருக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வீடு தேடி வரும் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
Thayumanavar Scheme : தமிழ்நாடு அரசு மாதந்தோறும் மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் பொருட்களை அவரவர் வீடுகளுக்கே சென்று விநியோகம் செய்து வருகிறது.  

65 வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் மூத்த குடிமக்களாக கருதப்பட்டு பயனாளிகளாக சேர்க்கபடுகின்றனர். இந்த சூழலில் சென்னை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மக்களுக்கு பிப்ரவரி மாத தாயுமானவர் திட்டத்தின் அப்டேட் வந்துள்ளது.  

அதன்படி, தாயுமானவர் திட்டத்தில் பிப்ரவரி 2 மற்றும் 3-ல் முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகளின் இல்லத்திற்கே சென்று பொது விநியோகத்திட்ட பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

முதலமைச்சரின் தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் 65 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் இல்லத்திற்கே சென்று பொது விநியோகத்திட்ட பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.   

பிப்ரவரி 2026 திங்களுக்கு 02.02.2026 மற்றும் 03.02.2026 ஆகிய 2 தினங்களில் சென்னையிலுள்ள அண்ணாநகர், ஆலந்தூர், பெருங்குடி, சோழிங்கநல்லூர், தேனாம்பேட்டை, அடையார், திருவொற்றியூர், மணலி பகுதிகளில் ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படும்.  

மேலும், மாதவரம், தண்டையார்பேட்டை, ராயபுரம், திரு.வி.க.நகர், அம்பத்தூர், கோடம்பாக்கம் மற்றும் வளசரவாக்கம் ஆகிய மண்டலங்களிலலும் இதே தேதியில் ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படும்.  

கூட்டுறவுத்துறையின் கீழ் செயல்படும் இந்த மண்டலங்களைச் சேர்ந்த 990 நியாயவிலைக் கடைகளின் விற்பனையாளர்கள், அத்தியாவசியப் பொருட்களை வீடு தேடி விநியோகம் செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.   

இந்த தகவலை அனைத்து நியாய விலைக்கடைகளிலும் பொது மக்கள் அறியும் வகையில் தகவல் பலகையில் எழுதி வைக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.  

முதலமைச்சரின் தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் இத்திட்டத்தை பயன்படுத்திகொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Thayumanavar Scheme Ration Delivery Chennai Senior Citizen Chennai Ration update

