CSK, KKR குறிவைக்கும் இந்த 3 இந்திய வீரர்கள்.. யார் யார் தெரியுமா?

CSK and KKR for IPL 2026: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி நடந்து முடிந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரில் மோசமாக விளையாடியது.
CSK and KKR for IPL 2026: 2026 ஐபிஎல் தொடருக்காக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகளால் ஒப்பந்தம் செய்யக்கூடிய சில பேட்ஸ்மேன்களை பார்க்கலாம்.
நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா அணி 8வது இடத்திலும் சென்னை அணி 10வது இடத்திலும் முடித்தது. எப்போதும் சிறப்பாக விளையாடும் இந்த இரண்டு அணிகள் இம்முறை மிகவும் மோசமாக விளையாடியது. இது அனைவரது மத்தியிலும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இதன் காரணமாக வரும் 2026 ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக விளையாட இரு அணிகளுமே திட்டமிட்டு வருகிறது. சில திறமை வாய்ந்த வீரர்களை அணிக்குள் கொண்டு வர முடிவு செய்துள்ளனர். இந்த நிலையில், ஆந்திர பிரீமியர் லீக்கில் விளையாடிய 3 வீரர்களை கேகேஆர் மற்றும் சிஎஸ்கே அணிகள் ஒப்பந்தம் செய்ய இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
2025 ஆந்திர பிரீமியர் லீக் தொடரில் விஜயவாடா அணிக்காக விளையாடிவர் முன்னங்கி அபினவ். 7 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர் 269 ரன்களை குவித்தார். 3 அரைசதங்களுடன் 158 என்ற நல்ல ஸ்ட்ரைக் ரேட்டுடன் விளையாடினார். இவரை எடுப்பதில் சிஎஸ்கே மற்றும் கேகேஆர் ஆணிகள் ஆர்வம் காட்டும் என கூறப்படுகிறது.
துங்கபத்ரா வாரியர்ஸ் அணிக்காக குட்டா ரோஹித் விளையாடினார். அவர் இறுதி போட்டியில் துங்கபத்ரா அணி வெற்றி பெற குட்டா ரோகித் முக்கிய பங்கு வகித்தார். அவர் 28 பந்துகளில் 63 ரன்கள் எடுத்து அணிக்கு 195 ரன்கள் இலக்கைத் துரத்த உதவினார். 7 இன்னிங்ஸ்களில் 191 என்ற அற்புதமான ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் 223 ரன்கள் எடுத்தார். இவரை சிஎஸ்கே அணி டார்க்கெட் செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சிம்ஹாத்ரி விசாகப்பட்டினம் லயன்ஸ் அணிக்காக சிறப்பாக செயல்பட்ட சிலரில் ஹனீஷ் வீரா ரெட்டியும் ஒருவர். 2025 ஆந்திர பிரீமியர் லீக்கில் சதம் அடித்த ஒரே வீரர் அவர்தான். நான்கு ஆட்டங்களில் மட்டுமே விளையாடிய ஹனீஷ், 57.3 சராசரியுடன் 172 ரன்கள் எடுத்தார். ஆக்ரோஷமான டாப்-ஆர்டர் பேட்டர்களை வளர்க்க அணிகள் முயற்சிக்கும் நிலையில், இந்த 18 வயதான இடது கை வீரரை எதிர்கால ஐபிஎல் அணியால் ஒப்பந்தம் செய்யலாம்.