சஞ்சு சாம்சன் வேண்டாம்.. வேறு வீரரை வாங்க சிஎஸ்கே திட்டம்!

Chennai Super Kings: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி முதலில் சஞ்சு சாம்சனை வாங்க ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியுடன் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி வந்தது. 
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியுடன் கேப்டன் சஞ்சு சாம்சனுக்கு மனக்கசப்பு ஏற்பட்டதால், அந்த அணியில் இருந்து விலக முடிவு செய்தார். 2025 ஐபிஎல்லுக்கு முன்னதாக நடந்த மெகா ஏலத்தின்போது, ஜாஸ் பட்லரை தக்க வைக்க சம்சன் பரிந்துரைத்துள்ளார். 

ஆனால் ஜாஸ் பட்லரை தக்க வைக்காமல், ஹெட்மயர் மற்றும் துரூவ் ஜுரெலை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி தக்க வைத்தது. இதனால் சஞ்சு சாம்சனுக்கும் அணி நிர்வாகத்திற்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. 

2025 ஐபிஎல்லில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி சரியாக விளையாடாத்தால், தொடருக்கு பின்னர் சஞ்சு சாம்சனிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டுள்ளது. இதில், சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் நிர்வாகத்திற்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. 

இதனாலேயே சஞ்சு சாம்சன் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்து வெளியேற முடிவெடுத்தார். இச்சூழலில் சென்னை அணிக்கும் ஒரு திறமையான விக்கெட் கீப்பர் மற்றும் பேட்ஸ்மேன் தேவை என்பதால், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியுடன் பேச்சு வார்த்தை நடத்தியது. 

ஆனால், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி சஞ்சு சாம்சனை தருகிறோம், ஆனால் உங்கள் அணியில் இருக்கும் ருதுராஜ் மற்றும் ஜடேஜாவை எங்களுக்கு வேண்டும் என கேட்டுள்ளனர். இதற்கு சென்னை அணி எவ்வளவு பணம் வேண்டுமானாலும் தருகிறோம், ஆனால் எந்த வீரரையும் தர மாட்டோம் என கூறி உள்ளனர். ராஜ்ஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி இந்த டீலுக்கு ஒத்துவராததால், பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிவடைந்தது. 

தற்போது சஞ்சு சாம்சனை கேகேஆர், லக்னோ, டெல்லி போன்ற அணிகள் கேட்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியுடனான பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்ததால், சிஎஸ்கே அணி சஞ்சு சாம்சனை வாங்கும் முடிவை கைவிட்டு, வேறு வீரர்களை எடுக்க திட்டமிட்டு வருதாக கூறப்படுகிறது. 

தோனிக்கு பின்னர் ஒரு நல்ல விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனை தேடும் சிஎஸ்கே அணி, தற்போது ஜிதேஷ் சர்மா, இஷான் கிஷன் போன்ற வீரர்களை வாங்க முன்வரலாம். 

