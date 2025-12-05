English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • CSK இந்த முக்கிய வீரரை கழட்டிவிட்டது பெரிய தவறு... 3 காரணங்கள் இதோ!

CSK இந்த முக்கிய வீரரை கழட்டிவிட்டது பெரிய தவறு... 3 காரணங்கள் இதோ!

IPL 2026 Mini Auction: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஐபிஎல் 2026 ஏலத்தை முன்னிட்டு இந்த முக்கிய வீரரை விடுவித்தது பெரிய தவறாகும். இதற்கான மூன்று காரணங்களை இங்கு காணலாம். 

Chennai Super Kings: சிஎஸ்கே அணி வரும் மெகா ஏலத்தில் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள் உள்பட 9 வீரர்களை ரூ.43.4 கோடிகலில் எடுக்கலாம். அந்த வகையில், இந்த வெளிநாட்டு வீரரை சிஎஸ்கே விடுவித்திருக்கவே தேவையில்லை என கூறப்படுகிறது.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, ஐபிஎல் 2026 மெகா ஏலத்திற்கு ரூ.43.4 கோடியுடன் வருகிறது. கடந்த 2025 மெகா ஏலத்திற்கே ரூ.55 கோடியுடன்தான் சிஎஸ்கே வந்திருந்தது. தற்போது அணியை முழுவதுமாக கட்டமைக்க வேண்டிய சூழலில் சிஎஸ்கே இருக்கிறது. 

குறிப்பாக, சிஎஸ்கே டிரேடிங் மூலம் ஜடேஜா மற்றும் சாம் கர்ரண் என இரண்டு வீரர்களை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு கொடுத்திருக்கிறது. தொடர்ந்து, சஞ்சு சாம்சனை டிரேடிங் மூலம் பெற்றிருக்கிறது.

இதுமட்டுமின்றி, ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள் உள்பட 10 வீரர்களை சிஎஸ்கே விடுவித்தது. மொத்தமுள்ள ரூ.125 கோடி பர்ஸ் தொகையில் 16 வீரர்களை தக்கவைத்து, ரூ.81.60 கோடியை செலவிட்டிருக்கிறது. மீதம் இருக்கும் ரூ.43.4 கோடியை வைத்து 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள் உள்பட மொத்தம் 9 வீரர்களை எடுக்கலாம். 

மதீஷா பதிரானா, ரச்சின் ரவீந்திரா, டெவான் கான்வே, ராகுல் திரிபாதி, தீபக் ஹூடா, விஜய் சங்கர், கமலேஷ் நாகர்கோட்டி, ஆன்ட்ரே சித்தார்த், ஷேக் ரஷீத், வன்ஷ் பேடி உள்ளிட்ட வீரர்களை சிஎஸ்கே அணி விடுவித்தது. 

இதில், நியூசிலாந்து ஆல்-ரவுண்டரான ரச்சின் ரவீந்திராவை சிஎஸ்கே விடுவித்தது தவறான திட்டம் என கிரிக்கெட் வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள். மினி ஏலத்தில் பெரிய வீரர்களை எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக சிஎஸ்கே அவரை விடுவித்தது என்றாலும், அவரை நிச்சயம் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தக்கவைத்திருக்க வேண்டும் என கூறப்படுகிறது. ரச்சின் ரவீந்திராவை விடுவித்தது தவறு என்பதற்கான மூன்று காரணங்களை இங்கு காணலாம். 

பேட்டிங் திறமை: ஓபனிங்கில் களமிறங்கிய இவர் 2024 சீசனில் 10 போட்டிகளில் 222 ரன்களையும், 2025 சீசன்களில் 8 போட்டிகளில் 191 ரன்களையும் அடித்திருக்கிறார். இதை பார்க்கும்போது சுமாரான பேட்டிங் என தோன்றினாலும் அவர் இன்னும் டி20ஐ போட்டிக்கு தன்னை தகவமைத்துக்கொள்ளவில்லை என்றுதான் தெரிகிறது. இந்திய சூழலில் அவர் சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கிறார். 2023 ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடரில் 10 போட்டிகளில் 578 ரன்களை குவித்திருந்தார்.  இன்னும் அவருக்கு அதிக போட்டிகள் கிடைக்கும்போது அவர் சோபிக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே இரண்டு சீசன்கள் மட்டும் வாய்ப்பு கொடுத்து கழட்டிவிட்டது தவறாகும். 

ஜடேஜா இல்லாத நிலையில்...: இவர் பேட்டிங்கில் மட்டுமின்றி பந்துவீச்சிலும் சிறப்பாக செயல்படக் கூடியவர். அதுவும் ஜடேஜா இல்லாத காலகட்டத்தில் ஒரு இடதுகை சுழற்பந்துவீச்சாளரான ரச்சின் ரவீந்திராவை தக்கவைத்திருக்கலாம். அவரை வெறும் ரூ.4 கோடிக்குதான் சிஎஸ்கே மெகா ஏலத்தில் எடுத்தது. 

வளர்ந்து வரும் நேரம்: 26 வயதே ஆன ரச்சின் ரவீந்திரா தற்போது சர்வதேச அளவில் வளர்ந்து வரும் வீரராக இருக்கிறார். இன்னும் ஓரிரு ஆண்டுகளில் அவர் உச்சத்தை அடையும்போது அவரை ஏலத்தில் எடுப்பது சிரமமாக இருக்கும். எனவே, அவரை பேக்-அப் ஓபனராக வைத்திருக்கலாம். தற்போது ஒன்றும் கேட்டுப்போகவில்லை, ஒருவேளை ரச்சின் ரவீந்திரா மீண்டும் ரூ.3 கோடிக்குள் கிடைத்தால் சிஎஸ்கே அவரை கண்டிப்பாக எடுக்கலாம். 

