  • முக்கிய வீரரை டிரேடிங் செய்யும் சிஎஸ்கே! அதுவும் இந்த ஒரு வீரருக்காக? அனல் பறக்கும் ஏலம்!

முக்கிய வீரரை டிரேடிங் செய்யும் சிஎஸ்கே! அதுவும் இந்த ஒரு வீரருக்காக? அனல் பறக்கும் ஏலம்!

IPL 2025ல் புள்ளி பட்டியலில் கடைசி இடம் பிடித்த CSK! ரூ.6.25 கோடி வீரர் டிரேடிங் செய்யப்பட வாய்ப்பு! முழு விவரம் இதோ!
ஐந்து முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு, ஐபிஎல் 2025ம் ஆண்டு சீசன் ஒரு மறக்க முடியாத கசப்பான அனுபவமாக அமைந்தது. வெறும் நான்கு வெற்றிகளுடன் புள்ளி பட்டியலில் கடைசி இடத்தை பிடித்து, தனது வரலாற்றில் மிக மோசமான ஒரு சீசனை பதிவு செய்தது. 

கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கையில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக பாதித் தொடரில் இருந்து விலகியதும், அவருக்குப் பதிலாக மீண்டும் கேப்டன் பொறுப்பை ஏற்ற எம்.எஸ். தோனியால் கூட அணியின் தலையெழுத்தை மாற்ற முடியவில்லை.

இந்த சரிவிலிருந்து மீண்டு, ஐபிஎல் 2026ல் மீண்டும் வெற்றி பாதைக்குத் திரும்பும் நோக்கில், அணியை முழுமையாகப் புனரமைக்க CSK நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, டிசம்பர் மாதம் நடைபெற உள்ள மினி ஏலத்திற்கு முன்பாக, சில முக்கிய வீரர்களை மற்ற அணிகளுடன் டிரேடிங் செய்ய CSK அணி முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 

இந்த பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருப்பவர், நியூசிலாந்து விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேனான டேவான் கான்வே. கடந்த மெகா ஏலத்தில், CSK அணி இவரை ரூ.6.25 கோடி என்ற பெரிய தொகைக்கு வாங்கியது. ஆனால், கடந்த சீசனில் அவர் 6 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடி, வெறும் 156 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தார்.

அணியில் உள்ள இளம் வீரர்களான ஆயுஷ் மத்ரே மற்றும் டெவால்ட் பிரேவிஸ் ஆகியோர், தங்களுக்கு கிடைத்த சிறிய வாய்ப்புகளில் கூட சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். இதனால், ரூ.6.25 கோடி என்ற பெரிய தொகைக்கு வாங்கப்பட்ட, ஆனால் சரியாக செயல்படாத கான்வேயை டிரேடிங் செய்துவிட்டு, அந்த பணத்தைக் கொண்டு ஏலத்தில் ஒரு சிறந்த அதிரடி வீரரை வாங்க CSK அணி திட்டமிட்டுள்ளது.  

கான்வேயை தவிர, கடந்த சீசனில் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு சிறப்பாக செயல்படாத மேலும் சில வீரர்களையும் CSK அணி டிரேடிங் செய்ய அல்லது ஏலத்திற்கு முன் விடுவிக்க வாய்ப்புள்ளது. இதன் மூலம், தங்கள் ஏலப் பர்ஸை அதிகரித்து, ஐபிஎல் 2026 ஏலத்தில் புதிய மற்றும் திறமையான வீரர்களை வாங்கி, மீண்டும் ஒருமுறை கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் CSK அணி தீவிரமாக உள்ளது.

