CSK-வின் அடுத்த தோனி இவர் தான்... அதிரடி பேட்டிங் + மிரட்டும் கீப்பிங்!

Chennai Super Kings: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் தோனிக்கு பின் அதிரடி பேட்டிங் மற்றும் சிறப்பான விக்கெட் கீப்பிங் செய்யும் வீரராக இவர் உருவெடுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
MS Dhoni Replacement In CSK: எம்எஸ் தோனி வரும் ஐபிஎல் 2026 சீசனில் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒருவேளை அவர் 2027 சீசனில் ஓய்வுபெறும்பட்சத்தில் அவரிடத்தில் இந்திய விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் தேவை. வன்ஷ் பேடி இளம் வீரராக இருக்கும் சூழலில், இந்த வீரர் அந்த இடத்தை ஓரளவு நிரப்புவார் என கூறப்படுகிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி (Chennai Super Kings) கடந்த முறை 10வது இடத்தில் நிறைவு செய்தது. ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல்முறையாக கடைசி இடத்தில் சிஎஸ்கே நிறைவு செய்தது இதுவே முதல்முறையாகும்.
சிஎஸ்கே (CSK) கடந்த 2023ஆம் ஆண்டில் கோப்பையை வென்றாலும் 2024, 2025 சீசனில் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு கூட தகுதிபெறவில்லை. கடந்தாண்டு ருதுராஜ் கெய்க்வாட் காயம், பல வீரர்களின் பார்ம் அவுட் காரணமாக சிஎஸ்கே கடுமையாக சொதப்பியது.
அந்த வகையில், சிஎஸ்கே அணி கடைசி கட்டத்தில் ஓரளவு சரியான காம்பினேஷனை கண்டடைந்தது. டெவால்ட் பிரேவிஸின் வருகை சிஎஸ்கேவுக்கு புத்துணர்ச்சியை அளித்தது எனலாம். வரும் சீசனில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இணைந்துவிட்டால் பேட்டிங் இன்னும் வலுபெறும். அதேநேரத்தில் மினி ஏலத்திலும் வெளிநாட்டு ஆல்ரவுண்டர், வெளிநாட்டு ஓபனரை எடுத்துவிட்டால் சிஎஸ்கே அணி சிறப்பாக செட்டாகிவிடும்.
தோனி வரும் சீசனில் விளையாட உள்ளது என ஏறத்தாழ உறுதியாகிவிட்டது. ஒருவேளை தோனி அடுத்த 2027 சீசனில் ஓய்வுபெற்றால் அவரிடத்தில் யார் விளையாடுவார் என்ற கேள்வி ரசிகர்களிடம் இருந்தது. தற்போது அந்த கேள்விக்கு சிறப்பான பதில் கிடைத்திருக்கிறது.
கடந்த சீசனில் இளம் விக்கெட் கீப்பர் வன்ஷ் பேடிக்கு காயம் ஏற்பட்டது. அவருக்கு பதில் குஜராத் வீரரான உர்வில் பட்டேல் (Urvil Patel) சிஎஸ்கேவில் மாற்று வீரராக எடுக்கப்பட்டார். இவரின் அதிரடி ஆட்டத்தை சிஎஸ்கே வீரர்கள் கடந்த ஆண்டே பார்த்தார்கள் எனலாம். இவர் சிஎஸ்கேவின் மிடில் ஆர்டரை வலுப்படுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
தற்போது நடைபெறும் ரஞ்சி டிராபி தொடரிலும் உர்வில் பட்டேல் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார். வங்காள அணிக்கு எதிரான போட்டியில் குஜராத் 141 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோற்றாலும் 4வது இன்னிங்ஸில் உர்வில் பட்டேல் 109 ரன்களை அடித்து ஆட்டமிழக்காமல், கடைசி நாள் கடைசி செஷன் வரை போராடினார். பேட்டிங்கில் சிறப்பு செய்தாலும் உர்வில் பட்டேல் விக்கெட் கீப்பிங்கிலும் மிரட்டியிருக்கிறார்.
வங்காள அணியின் 2வது இன்னிங்ஸில் ஷாபாஸ் அகமதை, உர்வில் பட்டேல் ஸ்டம்பிங் முறையில் ஆட்டமிழக்கச் செய்தார். ஷாபாஸ் அகமது சிறிதாக காலை தூக்கியது விரைவாக செயல்பட்டு உர்வில் பட்டேல் ஸ்டம்பிங் செய்தார். இந்த வீடியோவை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்த உர்வில் பட்டேல், "இதை நான் புத்தகத்தில் இருந்து படிக்கவில்லை, ஜாம்பவான் தல தோனியிடம் இருந்து கற்றுக்கொண்டேன்" என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
உர்வில் பட்டேல் பகிர்ந்த இந்த வீடியோவும், அவரது பதிவும் வைரலாகி வருகிறது. சிஎஸ்கே அணியும் அதை தனது பக்கத்தில் பகிர்ந்தது. இந்நிலையில், தோனியை (MS Dhoni) போல் அதிரடி பேட்டிங்கை கொண்ட உர்வில் பட்டேல், தற்போது தோனியை போல் விக்கெட் கீப்பிங் டெக்னிக்கை வைத்திருப்பது ரசிகர்களை குதூகலத்தில ஆழ்த்தி உள்ளது. வரும் சீசனில் இவர் சிறப்பாக செயல்பட்டுவிட்டால் அடுத்தடுத்த சீசனில் சிஎஸ்கே இவரை நிசச்யம் தக்கவைக்கும் எனலாம்.