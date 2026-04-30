சிஎஸ்கே பிளே ஆப் செல்ல வாய்ப்பு உள்ளதா? எத்தனை வெற்றி தேவை?

சேப்பாக்கத்தில் சிஎஸ்கே அணியை வீழ்த்தியதன் மூலம், குஜராத் அணி தனது 4-வது வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இதன் மூலம் 8 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 5-வது இடத்திற்கு முன்னேறி, தங்களது பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பை வலுப்படுத்தியுள்ளது.
ஐபிஎல் 2026 தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் அடைந்த தோல்விக்கு பிறகு, அவர்களது பிளே-ஆஃப் வாய்ப்புகள் சற்று குறைந்துள்ளது.
சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், முதலில் பேட்டிங் செய்த சிஎஸ்கே அணி 20 ஓவர்களில் 158/7 என்ற சுமாரான ஸ்கோரை மட்டுமே எடுத்தது. இதனை தொடர்ந்து களமிறங்கிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி, 16.4 ஓவர்களில் 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 162 ரன்கள் எடுத்து, 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
சிஎஸ்கே அணியின் தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது, ஆரம்ப ஓவர்களில் ஏற்பட்ட பேட்டிங் சரிவே ஆகும். குஜராத் பந்துவீச்சாளர்களான ககிசோ ரபாடா மற்றும் முகமது சிராஜ் ஆகியோரின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல், பவர்பிளே முடிவில் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து 28 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது.
10 அணிகள் கொண்ட ஐபிஎல் தொடரில், ஒரு அணி பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு எந்தவித சிக்கலுமின்றி நேரடியாக தகுதிபெற குறைந்தபட்சம் 16 புள்ளிகள் தேவை.
குஜராத் அணியுடனான இந்த தோல்விக்கு பிறகு, சிஎஸ்கே அணிக்கு இன்னும் 6 லீக் போட்டிகள் மட்டுமே மீதமுள்ளன. இவற்றில் குறைந்தபட்சம் 4 அல்லது 5 போட்டிகளில் அவர்கள் கட்டாயம் வெற்றிபெற வேண்டும்.
ஒருவேளை சிஎஸ்கே அணி மீதமுள்ள 6 போட்டிகளில் 4-ல் மட்டுமே வெற்றிபெற்று 14 புள்ளிகளை பெற்றால், அவர்கள் 4-வது இடத்தை பிடிக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், அதற்கு குஜராத், டெல்லி, லக்னோ போன்ற அணிகள் தங்களது முக்கிய போட்டிகளில் தோற்க வேண்டும்.