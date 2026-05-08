CSK vs LSG: சிஎஸ்கே அணியின் முக்கிய மாற்றம்.. வெளியேறும் பவுலர்!

லக்னோ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் 11 இங்கே.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது அடுத்த போட்டியில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டியில் சிஎஸ்கே அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது அடுத்த போட்டியில் ரிஷப் பண்ட் தலைமையிலான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடுகிறது. இப்போட்டி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் மே 10 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது.
இப்போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் 11ல் முக்கியமான ஒரு மாற்றம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதாவது அதிரடி பேட்டர் சிவம் துபேவை அணிக்குள் கொண்டு வர வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. துபே வருவதால், பந்து வீச்சாளர் குர்ஜப்நீத் சிங் வெளியேற வாய்ப்புள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் 11: சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), உர்வில் படேல், கார்த்திக் சர்மா, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், சிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், அகேல் ஹொசைன், நூர் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், முகேஷ் சவுத்ரி.
அதேசமயம், லக்னோ அணியை பொறுத்தவரையில், அர்ஷின் குல்கர்னிக்கு பதிலாக ஜோஷ் இங்கிலிஸ் அணிக்குள் வருவார் என தெரிகிறது. LSG பிளேயிங் 11: மிட்செல் மார்ஷ், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், நிக்கோலஸ் பூரன், ஐடன் மார்க்ராம், ரிஷப் பந்த் (விக்கெட் கீப்பர் & கேப்டன்), அக்ஷத் ரகுவன்ஷி, ஹிம்மத் சிங், ஷாபாஸ் அகமது, திக்வேஷ் சிங் ரதி, முகமது ஷமி, பிரின்ஸ் யாதவ்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இதுவரை 10 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளனர். அதில் 5ல் வெற்றி பெற்று 10 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 6வது இடத்தில் உள்ளனர். கடைசியாக மும்பை மற்றும் டெல்லி அணிகளுக்கு எதிராக 8 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பெற்றது.
பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு: லக்னோ அணியை பொருத்தவரையில், அவர்களின் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு இன்னும் ஒரு போட்டியில் தோல்வியடைந்தால் பறிபோகும் நிலை உள்ளது. மறுபக்கம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மீதமுள்ள 4 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றால், அவர்களால் எளிதாக பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும்.