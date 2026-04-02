சென்னையில் மெட்ரோ, பேருந்து இலவசம்... இந்த 7 நாள்கள் மட்டும் - பயன்படுத்துவது எப்படி?

CSK vs PBKS 2026: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நாளை (ஏப். 3) மோதுகின்றன. இப்போட்டியை காண வரும் பார்வையாளர்களுக்கு மெட்ரோ, பேருந்து ஆகிய போக்குவரத்து சேவை இலவசமாக அளிக்கப்படுகிறது.
CSK Latest News Updates: சென்னை சேப்பாக்கத்தில் மொத்தம் 7 போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. இந்த 7 போட்டிகளுக்கும் டிக்கெட் எடுக்கும் பார்வையாளர்களுக்கு பேருந்து, மெட்ரோ இலவசமாகும்.
ஐபிஎல் 2026 தொடர் கடந்த மார்ச் 28ஆம் தேதி பெங்களூருவில் தொடங்கியது. தற்போது அனைத்து அணிகளும் தலா ஒரு போட்டியில் விளையாடிவிட்டன. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை பொருத்தவரை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான முதல் போட்டியில் தோல்வியடைந்தது, தனது 2வது போட்டியில் நாளை (ஏப். 2) பஞ்சாப் அணிக்கு எதிராக சென்னை சேப்பாக்கத்தில் சிஎஸ்கே விளையாட இருக்கிறது.
நட்சத்திர வீரர்கள் எம்எஸ் தோனி, பிரெவிஸ் ஆகியோர் இல்லாத நிலையில், அணி சற்று பலமிழந்தும், அனுபவமும் குறைந்தும் காணப்படுகிறது. இருப்பினும் சிஎஸ்கே ரசிகர்களிடம் ஆர்வம் மட்டும் குறையவில்லை. அந்த வகையில், நாளைய போட்டிக்கான டிக்கெட் அதிகளவில் விற்றுத் தீர்ந்தது.
இந்நிலையில், சென்னை சேப்பாக்கத்தில் போட்டியை காண வரும் ரசிகர்கள் பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்துவதை ஊக்கப்படுத்தவும், போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கவும் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக சிறப்பான முன்னெடுப்பை மேற்கொண்டு வருகிறது.
அதாவது, போட்டி நாள் அன்று பார்வையாளர்கள் தாங்கள் வைத்திருக்கும் டிக்கெட்டை நடத்துனரிடம் காண்பித்து, மாநகர போக்குரவரத்து கழகம் பேருந்துகளில் போட்டி நடைபெறும் நேரத்திற்கு மூன்று மணி நேரத்திற்கு முன்பும், போட்டி முடிந்த பின்னர் மூன்று மணிநேரத்திற்கும் கட்டணமின்றி பயணிக்கலாம். குளிர்சாதன பேருந்தில் இந்த அனுமதி கிடையாது.
ஐபிஎல் போட்டிகளை காண்பதற்கு சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க மாநகர போக்குவரத்து கழகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பார்வையாளர்கள் மாநகர பேருந்துகளில் IPL கிரிக்கெட் போட்டிக்கான நுழைவுச் சீட்டை காண்பித்து வரலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு பேருந்தில் மட்டுமின்றி பல பேருந்துகளை பயன்படுத்தியும் மைதானத்திற்கு பயணம் செய்து வரலாம்.
போட்டி நிறைவடைந்த பின்னர் பார்வையாளர்கள் தங்கள் இருப்பிடத்திற்கு செல்ல அண்ணா சதுக்கம் பேருந்து நிலையம், தீவுத்திடல் தற்காலிக பேருந்து நிலையம், சென்னை பல்கலைக்கழக பேருந்து நிறுத்தும், அண்ணா சாலை ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை அருகில் ஆகிய இடங்களில் இருந்து பேருந்துகளை இயக்க மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் இருந்து 500 மீட்டர் தூரத்திற்குள் இந்த பேருந்து நிலையங்கள் உள்ளது. மேலும், அண்ணா சாலையில் உள்ள அண்ணா சிலை முதல் சேப்பாக்கம் மைதானம் வரை மாநகர போக்குவரத்து கழக சிற்றுந்துகள் (Shuttle service) இயக்கப்பட உள்ளது. மெட்ரோவிலும் டிக்கெட்டில் உள்ள QR Code பயன்படுத்தி இலவசமாக பயணிக்கலாம்.
ஏப். 3 (நாளை), ஏப். 11, ஏப். 14, மே 2, மே 10, மே 18, மே 21 ஆகிய 7 நாள்கள் சேப்பாக்கத்தில் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன, இந்த 7 நாள்களும் டிக்கெட் எடுத்த ரசிகர்களுக்கு மெட்ரோ, பேருந்து இலவசமாகும்.