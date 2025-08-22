சென்னை - திருச்செந்தூர் - ராமேஸ்வரம்... 3 நாள் ஆன்மீகச் சுற்றுலா... தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு!

TTDC 3 Day Spiritual Tour: சென்னையில் இருந்து மூன்று நாள்கள் திருச்செந்தூர், ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள பல்வேறு ஆன்மீகச் தலங்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுலாவை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இதன் முழு விவரத்தை இங்கு காணலாம்.
Tamilnadu Tourism Development Corporation: தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் ஏற்பாடு செய்திருக்கும் இந்த மூன்று நாள் சுற்றுலாவில் பல்வேறு கோவில்களுக்குச் சென்று நீங்கள் சாமி தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம். இந்த சுற்றுலாவில் பல்வேறு வசதிகள் வழங்கப்படுகிறது.
சென்னைவாசிகள் தென் தமிழகத்திற்குச் சுற்றுலா செல்வது என்பது மிக அரிதானது. சிலருக்கு மிக கடினமான ஒன்றாகவும் உள்ளது. அவர்கள் அரசின் இந்த சுற்றுலாவை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
தமிழ்நாடு அரசின் சுற்றுலாத்துறையின் கீழ் இயங்கும் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் (TTDC) தற்போது மூன்று நாள் ஆன்மீகச் சுற்றுலாவை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. சென்னையில் தொடங்கி திருச்செந்தூர், ராமேஸ்வரத்தை சுற்றிய கோவில்களுக்கு பக்தர்கள் அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள்.
தமிழ்நாடு அரசின் (Tamil Nadu Government) இந்த சுற்றுலாவில் பேருந்து வசதி, தங்கும் விடுதி வசதி, உணவு வசதி மற்றும் பயண வழிகாட்டு ஆகிய சேவைகள் வழங்கப்படும்.
முதல் நாள் இரவு 7.30 மணிக்கு சென்னை (Chennai) வாலாஜா சாலையில் உள்ள தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளாகத்தில் இருந்து பேருந்து திருச்செந்தூர் (Tiruchendur) நோக்கி புறப்படும். இரண்டாம் நாள் காலையில் திருச்செந்தூரில் உள்ள ஹோட்டல் தமிழ்நாட்டில் அறை ஒதுக்கப்படும். அங்கு நீங்கள் புறப்பட்டு, காலை உணவை 8.30 மணிக்கு சாப்பிட்டுவிட்டு காலை 9.30 மணிக்கு திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் சாமி தரிசனத்திற்கு செல்லலாம்.
சாமி தரிசனத்திற்கு பின் மதியம் 12.30 மணிக்கு மதிய உணவுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும். மதிய உணவுக்கு பின் உத்தரகோசமங்கைக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள். மாலை 5 மணிக்கு உத்தரகோசமங்கையில் உள்ள மங்களநாத சுவாமி கோவிலில் சாமி தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம். அங்கிருந்து மாலை 6.30 மணியளவில் ராமேஸ்வரம் புறப்பட்டு, இரவு 8.30 மணிக்கு ராமேஸ்வரத்தில் (Rameshwaram) உள்ள ஹோட்டல் தமிழ்நாட்டில் இரவு உணவு வழங்கப்படும். அங்கு அறை ஒதுக்கப்படும்.
மூன்றாம் நாள் காலையில் 6 மணிக்கே ராமநாதசுவாமி கோவிலில் சாமி தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம். அதன்பின் காலை 9 மணிக்கு ஹோட்டலில் காலை உணவை முடித்துக்கொண்டு காலை 10 மணியளவில் தனுஷ்கோடிக்கு புறப்படலாம். காலை 10.40 மணிக்கு தனுஷ்கோடிக்குச் செல்லலாம். மதியம் 12 மணிக்கு திருப்புல்லாணிக்கு புறப்பட்டு, செல்லும் வழியில் மதியம் 2 மணிக்கு மதிய உணவு ஏற்பாடு செய்யப்படும்.
அதன்பின் மதியம் 3 மணிக்கு அங்கிருந்து புறப்பட்டு, மதியம் 3.30 மணிக்கு சாமி தரிசனம் செய்யலாம். மாலை 4.30 மணிக்கு பிள்ளையார்பட்டிக்கு புறப்பட்டு, மாலை 6.30 மணிக்கு பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் கோவிலில் சாமி தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம். பின்னர் இரவு 8 மணிக்கு சென்னைக்கு புறப்படலாம். செல்லும் வழியில் இரவு உணவு ஏற்பாடு செய்யப்படும். நான்காம் நாள் காலை 6 மணிக்கு சென்னைக்கு திரும்பலாம்.
TTDC இணையதளத்தின்படி, இன்னும் இந்த சுற்றுலாவுக்காக தேதி அறிவிக்கப்படவில்லை. 1800 4253 1111, 044 2533 3333 உள்ளிட்ட தொலைப்பேசி எண்களுக்கு அழைத்துச் சுற்றுலா குறித்த சந்தேகங்களை கேட்கலாம். support@ttdconline.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமும் தொடர்புகொள்ளலாம். சென்னை - திருச்செந்தூர் - ராமேஸ்வரம் மூன்று நாள் ஆன்மீகச் சுற்றுலாவுக்கு ஒரு நபருக்கு தலா ரூ.13 ஆயிரத்து 200 வசூலிக்கப்படுகிறது.