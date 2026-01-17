இன்று முதல் சென்னை உலா பேருந்து சேவை: நேர அட்டவணை, வழித்தடம் இதோ!

Chennai Ula Bus Latest News: சென்னையின் பழமை மற்றும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களை கண்டுகளிக்கும் வகையில், 'சென்னை உலா' சிறப்பு பேருந்து சேவை இன்று (ஜனவரி 17) தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
Chennai Ula Bus Latest News: சென்னை உலா பேருந்து சேவைக்கான கட்டணம் ரூ.50 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ஒருநாள் முழுவதும் சென்னை உலா பேருந்தில் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் பயணம் மேற்கொள்ளலாம்.
சென்னையில் 1970ஆம் ஆண்டுகளில் இருப்பது போன்று பேருந்துகளை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் உருவாக்கியுள்ளது. 'சென்னை உலா' பேருந்துகள் என்ற பெயரில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது, HOP ON HOP OFF - Vintage Bus Service என பெயரிடப்பட்ட பேந்தை அமைச்சர் சிவசங்கர் கடந்த ஜனவரி 14ஆம் தேதி கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.
முதற்கட்டமாக ஐந்து பேருந்துகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சென்னை கலாச்சார ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களை இணைக்கும் வகையில், இந்த பேருந்துகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சென்னையின் முக்கிய பொழுதுப்போக்கு இடங்களை மக்களை சுற்றி பார்க்கும் வகையில், இந்த பேருந்து சேவை இயக்கப்படுகிறது. இந்த பேருந்துகள் பழைய கால நினைவுகளை திரும்பி பார்க்க வைக்கிறது.
இந்த நிலையில் சென்னை உலா பேருந்து சேவை இன்று முதல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இன்று காலை 10 மணி முதல் சென்னை உலா பேருந்து இயக்கப்பட உள்ளது. சென்னை உலா பேருந்து சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், இதற்கான நேர அட்டவணையை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் காலை காலை 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.20, 12.50, மதியம் 1.20, 1.50, 2.20, 2.50, 3.20, 3.50, மாலை 4.10, 4.35, 5.00, 5.40, 6.20, 7.00, இரவு 7.50, 8.30 மணி வரை சென்னை உலா பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு 20 நிமிடங்களுக்கு இந்த பேருந்துகள் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து இயக்கப்படுகிறது.
சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்படும் இந்த பேருந்து, பல்லவன் இல்லம், உயர் நீதிமன்றம், தலைமைச் செயலகம், போர் நினைவுச் சின்னம், மெரினா, கண்ணகி சிலை, விவேகானந்தர் இல்லம், கலங்கரை விளக்கம், லஸ் கார்னர், அண்ணா மேம்பாலம், வள்ளுவர் கோட்டம், எழும்பூர் அருங்காட்சியகம், எழும்பூர் ரயில் நிலையம், பார்க் ரயில் நிலையம் வழியாக செல்கிறது.
இந்த பேருந்து திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மாலை 4 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரையும், வார இறுதி நாட்களில் காலை 10.00 முதல் இரவு 10 மணி வரையும் இயக்கப்படுகிறது. இந்த பேருந்தில் பயணிக்க ரூ.50 செலுத்தி பயண அட்டையை பெற்றுக் கொள்ளலாம். அன்று முழுவதும் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் இந்த பேருந்துகளில் ஏறி இறங்கிப் பயணிக்கலாம்.
சென்னை உலா பேருந்து டிக்கெட்டுகளை முக்கிய பேருந்து நிலையங்களில் உள்ள முன்பதிவு மையங்கள், பேருந்து நடத்துனரிடமும், சென்னை ஒன் செயலி மூலமும் டிஜிட்டல் முறையில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். சென்னையின் பாரம்பரியத்தை மலிவான விலையில், வசதியாக கண்டுகளிக்க இந்த சென்னை உலா பேருந்து ஒரு சிறப்பாக வாய்ப்பாகும்.