குளிரா, வெயிலா, மழையா, பனியா? சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் வானிலை அப்டேட்!

Weather Update February 13: தென் தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளின் மேல் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதாலும் தேனி, விருதுநகர், தென்காசி, நெல்லை மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Chennai Weather Update: சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்றைய வானிலை எப்படி இருக்கும் என இந்த பதிவில் காணலாம்.
வரும் 15ஆம் தேதி வங்கக் கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் இந்திய பெருங்கடலில், மாடன்-ஜூலியன் அலைவு உருவாகியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாடன்-ஜூலியன் என்பது பெருந்திரளான மேக கூட்டங்களாகும்.
மேக கூட்டங்கள் உருவாகும் இந்திகழ்வு பெரும்பாலும் பருவமழை காலங்களில் உருவாகி அதிக அளவில் மழை பொழிய வழிவகுக்கும். எனினும், பருவமழை முடிந்துவிட்ட நிலையில், இது தமிழகத்தை நோ.க்கி வருவது வழக்கத்திற்கு மாறானதாக பார்க்கப்படுகின்றது
இந்த நிகழ்வுகள் காரணமாகவும், தென் தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளின் மேல் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதாலும் தேனி, விருதுநகர், தென்காசி, நெல்லை மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்றைய வானிலை எப்படி இருக்கும் என இந்த பதிவில் காணலாம்.
சென்னை: சென்னையில் வெயில் இருந்தாலும், சில இடங்களில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். இன்று அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் நிலவியது. இன்றைய அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30-31° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 20-21° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அதிகாலை ஓரளவு பனிமூட்டம் நிலவியது. இன்று அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30-31° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 20-21° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.
திருவள்ளூர்: இன்று அதிகாலை பனிமூட்டம் இருந்த போதிலும் தற்போது வறண்ட வானிலையே நிலவுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 28-29° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 20-21° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம்: இன்று அதிகாலை வேளையில் லேசான பனிமூட்ட நிலவியது. இன்று அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29-30° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 19-20° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை ஒருசில இடங்களில் 1-2° செல்சியஸ் வரை இயல்பை விட குறைவாக இருக்கக்கூடும்.