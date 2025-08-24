சிரஞ்சீவியின் அடுத்த படம் ChiruBobby2 அப்டேட்! சிரஞ்சீவி பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வெளியான அறிவிப்பு!

Chiranjeevi Next Film Update: மெகாஸ்டார் சிரஞ்சீவி, இயக்குநர் பாபி கொல்லி, KVN Productions இணையும் புதிய பிரம்மாண்ட படம் ChiruBobby2 அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படம் தெலுங்கு சினிமாவில் ரசிகர்களுக்குப் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Chiranjeevi Next Film Update: சிரஞ்சீவி பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வெளியான அறிவிப்பு ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தந்துள்ளது. ‘வால்டர் வீரய்யா’க்கு பிறகு மீண்டும் வந்த இந்த கூட்டணி ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை உயர்த்தியுள்ளது.
ChiruBobby2: மெகாஸ்டார் சிரஞ்சீவி, வெற்றியடைந்த இயக்குநர் பாபி கொல்லி, முன்னணி தயாரிப்பு நிறுவனம் KVN Productions – மூவரும் இணையும் ChiruBobby2 படம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரம்மாண்டம்: KVN Productions மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் இந்தப் படத்தை உருவாக்குகிறது. பிரம்மாண்டமாக உருவாகும் இந்த படம் தெலுங்கு சினிமாவில் நிறுவனத்தின் முதல் முயற்சியாக அமைகிறது.
போஸ்டர்: “The blade that set the bloody benchmark” என்ற டேக்லைனுடன் கான்செப்ட் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சுவரை கோடாரி பிளக்கும் அந்த காட்சி ரசிகர்களை ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது.
கதாப்பாத்திரம்: இயக்குநர் பாபி, மெகாஸ்டாரை இதுவரை யாரும் பார்க்காத விதமான கதாப்பாத்திரத்தில் காட்சிப்படுத்தப் போவதாக தெரிவித்துள்ளார். இந்த படம் புதிய அளவுகோல் அமைக்கும் என நம்பப்படுகிறது.
நிறுவனம்: KVN Productions தற்போது தளபதி விஜய் நடிக்கும் ‘ஜனநாயகன்’, ‘டாக்ஸிக்’, ‘பாலன்’ போன்ற பிரம்மாண்ட படங்களையும் தயாரித்து வருகிறது. இந்திய சினிமாவில் பேசப்படும் தயாரிப்பு நிறுவனமாக வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது.
படப்பிடிப்பு: ChiruBobby2 படப்பிடிப்பு இந்த ஆண்டின் இறுதியில் துவங்குகிறது. மற்ற நடிகர்கள், தொழில்நுட்பக் குழுவின் விவரங்கள் விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட உள்ளது.