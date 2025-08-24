English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சிரஞ்சீவியின் அடுத்த படம் ChiruBobby2 அப்டேட்! சிரஞ்சீவி பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வெளியான அறிவிப்பு!

Chiranjeevi Next Film Update: மெகாஸ்டார் சிரஞ்சீவி, இயக்குநர் பாபி கொல்லி, KVN Productions இணையும் புதிய பிரம்மாண்ட படம் ChiruBobby2 அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படம் தெலுங்கு சினிமாவில் ரசிகர்களுக்குப் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Chiranjeevi Next Film Update: சிரஞ்சீவி பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வெளியான அறிவிப்பு ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தந்துள்ளது. ‘வால்டர் வீரய்யா’க்கு பிறகு மீண்டும் வந்த இந்த கூட்டணி ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை உயர்த்தியுள்ளது.
ChiruBobby2: மெகாஸ்டார் சிரஞ்சீவி, வெற்றியடைந்த இயக்குநர் பாபி கொல்லி, முன்னணி தயாரிப்பு நிறுவனம் KVN Productions – மூவரும் இணையும் ChiruBobby2 படம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிரஞ்சீவி பிறந்தநாள்: சிரஞ்சீவி பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வெளியிடப்பட்ட இந்த அறிவிப்பு ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை தந்துள்ளது. ‘வால்டர் வீரய்யா’ பிறகு மீண்டும் இந்த கூட்டணி வருவது பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.

பிரம்மாண்டம்: KVN Productions மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் இந்தப் படத்தை உருவாக்குகிறது. பிரம்மாண்டமாக உருவாகும் இந்த படம் தெலுங்கு சினிமாவில் நிறுவனத்தின் முதல் முயற்சியாக அமைகிறது.

போஸ்டர்: “The blade that set the bloody benchmark” என்ற டேக்லைனுடன் கான்செப்ட் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சுவரை கோடாரி பிளக்கும் அந்த காட்சி ரசிகர்களை ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது.

கதாப்பாத்திரம்: இயக்குநர் பாபி, மெகாஸ்டாரை இதுவரை யாரும் பார்க்காத விதமான கதாப்பாத்திரத்தில் காட்சிப்படுத்தப் போவதாக தெரிவித்துள்ளார். இந்த படம் புதிய அளவுகோல் அமைக்கும் என நம்பப்படுகிறது.

நிறுவனம்: KVN Productions தற்போது தளபதி விஜய் நடிக்கும் ‘ஜனநாயகன்’, ‘டாக்ஸிக்’, ‘பாலன்’ போன்ற பிரம்மாண்ட படங்களையும் தயாரித்து வருகிறது. இந்திய சினிமாவில் பேசப்படும் தயாரிப்பு நிறுவனமாக வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது.

படப்பிடிப்பு: ChiruBobby2 படப்பிடிப்பு இந்த ஆண்டின் இறுதியில் துவங்குகிறது. மற்ற நடிகர்கள், தொழில்நுட்பக் குழுவின் விவரங்கள் விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

