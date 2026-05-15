/சமீபத்தில் விவாகரத்து வாங்கி பிரிந்த செலிப்ரிட்டி ஜோடிகள்! ஒரு வருடத்தில் இத்தனை பேரா?

Celebrity Couple Divorce : தமிழ் மட்டுமன்றி பல நடிகர்களும் நடிகைகளும் சமீபத்தில் தங்களது திருமண வாழ்க்கையில் இருந்து வெளியே வந்து விட்டனர். இதையடுத்து, அவர்கள் யார் யார் என்கிற லிஸ்டை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
விஜய்யிடமிருந்து விவாகரத்து வேண்டும் என்று, சமீபத்தில் அவரது மனைவி சங்கீதா மனு கொடுத்திருந்தார். இவர்கள், கிட்டத்தட்ட 25 வருட திருமண வாழ்க்கைக்கு பிறகு இவர்கள் பிரிந்திருக்கின்றனர்.
நாகினி தொடர் நடிகை மௌனி ராய், தனது காதல் கணவர் சூரஜ் நம்பியாரை பிரிவதாக சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தார். இவர்களுடையது காதல் திருமணம் ஆகும். இவர்களின் திருமண விவாகரத்துக்கான காரணம் குறித்து இன்னும் எதுவும் தெரியவில்லை.
ரவி மோகனுக்கும் ஆர்த்திக்கும் 2009ல் திருமணம் ஆனது. 15 வருட திருமண வாழ்க்கையில் இவர்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகளும் உள்ளனர். ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருவரும் ஒருவரையொருவர் பிரிந்தனர். ஆனால், இருவருக்கும் இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை. இவர் கெனிஷாவை டேட்டிங் செய்து வந்த நிலையில், இப்போது அவர்களும் பிரிந்துள்ளனர்.
இந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகைகளுள் ஒருவராக இருக்கிறார், ஹன்சிகா. இவருக்கும் தொழிலதிபர் சோஹைல் கதூரியாவிற்கும் 2022ல் திருமணம் ஆனது. ஆனால், இவர்களின் திருமணம் ஒன்றரை ஆண்டுகள் கூட நீடிக்கவில்லை. இவரும், சமீபத்தில் சோஹைலிடமிருந்து விவாகரத்து பெற்றார்.
பிரபல மலையாள நடிகையான மீரா வாசுதேவன், 2024ல் விபின் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவருக்கு இது மூன்றாவது திருமணம் ஆகும். ஓராண்டு கூட திருமண வாழ்க்கையை வாழாத நிலையில், இவர் அவரை விட்டு இந்த ஆண்டில் பிரிந்து விவாகரத்து பெற்றார்.