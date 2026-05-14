/முதல்வர் விஜய் தினமும் கருப்பு நிற கோட் சூட் அணிவது ஏன்? சீக்ரெட் தகவல் இதோ

CM Vijay Coat Suit: தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய் தினமும் கருப்பு கோட் சூட்டில் இருக்கிறார். விஜய் அணிந்து இருக்கும் கோட் சூட் பற்றிய சுவாரஸ்ய தகவல் சமூக வலைதளங்களில் கசிந்த வண்ணம் உள்ளன. விஜய்யின் கோட் சூட்டை சபிர் அகமது என்பவர் வடிவமைத்துள்ளாராம்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்கள், அரசியல்வாதிகள் என பலரும் வெள்ளை வேஷ்டி சட்டை அணிவது பராபரியாக இருந்து வருகிறது. ஆனால் இந்த முறையை தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய், முற்றிலும் அந்த நடைமுறையை மாற்றி உள்ளார். அதாவது, கருப்பு கோட் சூட் அணிந்து தமிழக முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்றார். அன்றில் இருந்து விஜய்யின் ஆடை அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
சட்டமன்றத்துக்கு கோட் சூட் அணிந்து சென்ற முதல் முதலமைச்சராக விஜய் இருக்கிறார். இவரின் ஆடை அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறது. விஜய் தினமும் அணியும் இந்த கோட் சூட் சாதாரண ஆடை கிடையாது. இந்த ஆடையை பிரபல ஆடை வடிவமைப்பளரான சபிர் அகமது வடிவமைத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த கோட் சூட் பற்றிய சுவாரஸ்ய தகவல் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வருகிறது.
நெல்சன் இயக்கத்தில் வெளியான பீஸ்ட் படத்தின் தோற்றத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த கோட் சூட் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும், கோட்டின் நிறமாக இருக்கும் கருப்பை தேர்வு செய்ததது விஜய் தான் என்று கூறப்படுகிறது. கருப்பு நிறம் என்பது அதிகாரம், ஆளுமை, தன்னம்பிக்கை, தனித்துவத்தை குறிக்கிறது. எனவே, இதன் அடிப்படையில் தான் விஜய் கருப்பு நிற கோட் சூட்டை தேர்வு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
விஜய்யின் உடல் அமைப்புக்கு கச்சிதமாக பொருந்தும் வகையில், இந்த கோட் சூட்டை தயாரிக்க ஆடை வடிவமைப்பாளரான சபிர் அகமதுககு இரண்டு நாட்கள் எடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. விஜய்யின் இந்த கோட் சூட் ரூ.40,000 முதல் ரூ.70,000 வரை இருக்கும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. விஜய் கோட் சூட் அணிந்ததன் மூலம் கடந்த கால தமிழக முதல்வர்கள் பின்பற்றி வந்த வேஷ்டி சட்டை பாரம்பரியத்தை அவர் உடைத்துள்ளார்.
ஆடையில் மட்டுமில்லாமல், முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பிறகு விஜய் எடுத்த அரசியல் நடவடிக்கைகள் பெரிதும் கவனம் பெற்றுள்ளது. அதாவது, விஜய் செய்தது நாகரீக அரசியலை குறிக்கிறது. முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்ற பிறகு, வைகோ, அன்புமணி, சீமான், திருமாவளவன் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் சந்தித்து வாழ்த்துகளை பெற்றார். இதற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் பாராட்டுகளை தெரிவித்தனர்.