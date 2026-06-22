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அம்மாவுக்கு CM விஜய் கொடுத்த முதல் பரிசு! ஷோபா இன்னும் பத்திரமா வெச்சிருக்காங்களாம்..

Written ByYuvashree
Published: Jun 22, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:22 AM IST

தமிழ்நாட்டின் முதல்வரான விஜய், தனக்கு கொடுத்த முதல் பரிசு என்ன என்பது குறித்து அவருடைய தாயாரும் பாடகியுமான ஷோபா சந்திரசேகர் தெரிவித்திருக்கிறார். அவர் கொடுத்த கிஃப்ட் என்ன? அந்த கிஃப்டை சோபா சந்திரசேகர் என்ன செய்தார் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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ஜோசப் விஜய்

முன்னாள் நடிகராகவும், இந்நாள் முதல்வராகவும் இருப்பவர் சி.ஜோசப் விஜய். 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சினிமாவில் அறிமுகமான இவரை, அரசியலில் பார்ப்பதற்கு முன்பு, சினிமா அரசனாகத்தான் மக்கள் பார்த்தனர். இவருக்கிருக்கும் ரசிகர்கள் கூட்டம், இன்னும் அப்படியேதான் இருக்கிறது. 

 

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வைரல்

ஜூன் 22ஆம் தேதியான இன்று, முதல்வர் விஜய்க்கு பிறந்தநாள் ஆகும். இதையடுத்து இவர் குறித்த பல்வேறு முக்கிய தகவல்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அதில், அவருடைய தாயார் ஷோப இவர் குறித்து பேசிய விஷயமும் இருக்கிறது.

 

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ஷோபா

விஜய்யின் தாயார் ஷோபா, முன்னாள் பாடகி ஆவார். இவர், விஜய் குறித்த பல்வேறு விஷயங்களை சமீபத்திய நேர்காணல்  ஒன்றில் தெரிவித்துள்ளார். இதை தெரிந்து கொண்ட ரசிகர்கள் பலர், “நம்ப முதல்வர் விஜய் இதையெல்லாம் செய்திருக்கிறாரா..?” என்று கேட்டு வருகின்றனர். அப்படி அவர் என்ன கூறினார் தெரியுமா?

 

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புடவை

விஜய், தனக்கு கொடுத்த முதல் பரிசு குறித்து பேசியிருந்தார். அதில், ‘வசந்த வாசல்’ என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்து கொண்டிருந்த போது, ஒரு துணிக்கடையில் போய் தனக்கு புடவை எடுத்துக்கொடுத்ததாக கூறியிருக்கிறார். அப்போது விஜய்க்கு ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதை தீர்த்துக்கொள்ள, தன் தாயிடம் அவர் கேட்ட சந்தேகம்தான் ஹைலைட்.

 

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பரிசு

தன் நண்பர் சஞ்சீவ் உடன் தாயாருக்கு புடவை வாங்க சென்ற விஜய், “அம்மா புடவை என்ன சைஸ்மா..” என்று கேட்டாராம். இதை சிரித்துக்கொண்டே சொன்ன ஷோபா, ”புடவைக்கு சைஸ் எல்லாம் இல்லப்பா..” என்று கூறியதாக குறிப்பிட்டார். இருப்பினும், தான் மடிசார் கட்டுவேன் என நினைத்து அவர் கேட்டிருக்கலாம் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார். 1996ல் வாங்கிய அந்த சேலையை ஷோபா இன்னும் பத்திரமாக வைத்துள்ளாராம்.

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தங்கை

கூடவே, இன்னும் சில விஷயங்களையும் ஷோபா பகிர்ந்திருந்தார். அதில், விஜய் மிகவும் அமைதியான ஆள் என்றும், அவருடைய 10 வயதில் தங்கை இறந்ததில் இருந்து அவர் அமைதியாகி விட்டதாகவும் குறிப்பிட்டார். 

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ஷாப்பிங்

தன் மகன் விஜய்க்கு ஷாப்பிங் செல்ல பிடிக்காது என கூறிய ஷோபா, வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் போது கூட, அனைவரையும் ஷாப்பிங் அனுப்பி வைத்து விட்டு அவர் ஹோட்டலிலேயே தங்கி கொள்வாராம். இவர் விஜய் குறித்து பகிர்ந்திருந்த பல விஷயங்கள் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

TAGS:
CM Vijay
Shoba Chandrasekhar

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