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அர்ச்சனா கல்பாத்தி to ஜெகதீஷ் : அரசு பதவிகளில்..CM விஜய்யின் நண்பர்கள்! முழு லிஸ்ட்..

Written ByYuvashree
Published: Aug 11, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:42 AM IST

முதல்வர் விஜய் ஆட்சிக்கு வந்து நான்கு மாதங்கள் கடந்திருக்கும் நிலையில், பல்வேறு அரசியல் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக, அவருடைய படக்குழுவினருக்கு அரசு பதவிகள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பது அனைவருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

தவெக ஆட்சியில், முதல்வர் விஜய் தன்னுடைய திரைப்படங்களில் பணியாற்றியவர்களுக்கு அரசு பதவி கொடுத்திருப்பது, கடும் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகி வருகிறது. தற்போது வரை, எந்தெந்த செலிப்ரிட்டிகளுக்கு, என்னென்ன பதவி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

CM Vijay1/5

முதல்வர் விஜய்

முதல்வர் விஜய், தன்னுடைய நண்பர்களுக்கும் படக்குழுவினருக்கும் அரசு பதவிகளை வழங்குவதாக சர்ச்சை எழுந்ததை அடுத்து, அவர் இதுவரை அது போல யாருக்கு பதவிகளை வழங்கியிருக்கிறார் என்பதை இங்கு பார்த்து தெரிந்து கொள்வோம்.

Venkat K Narayana2/5

வெங்கட நாராயணா

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளரும், கேவிஎன் ப்ரொடக்‌ஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவருமான வெங்கட் கே.நாராயாணாவிற்கு, தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி சிறப்புப் பிரதிநிதி பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அர்ச்சனா கல்பாத்தி3/5

Archana Kalpathi

தமிழ் சினிமா துறையில், முக்கிய தயாரிப்பாளராக இருக்கிறார் அர்ச்சனா  கல்பாத்தி. இவர், விஜய் நடித்த GOAT படத்தை தயாரித்திருந்தார். இவருக்கு கோயில்களுக்கான அறங்காவலர் நியமனக்குழுவில் உறுப்பினராக சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்.

 

Jagadish Palanisamy4/5

ஜெகதீஷ் பழனிசாமி

முதல்வர் விஜய்யுடன், 2012ஆம் ஆண்டு முதல் பயணித்து வருபவர் ஜெகதீஷ் பழனிசாமி. இவர், லியோ படத்தின் இணைத் தயாரிப்பாளரும் கூட. இவர், முதல்வரின் தனிச்செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த பதவி, இதற்கு முன்னர் விஜய்யின் ஆஸ்தான ஜோதிடரான ரதன் பண்டிட்டிற்கு வழங்கப்பட்டது. இது சர்ச்சையானதால், அவர் அந்த பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார்.

 

மனோஜ் பரமஹம்சா5/5

Manoj Paramahamsa

முதல்வர் விஜய், 2022ஆம் ஆண்டு நடித்டிருந்த திரைப்படம் பீஸ்ட். இந்த படத்தில், மனோஜ் பரமஹம்சா ஒளிப்பதிவாளராக இருந்தார். அவருக்கு தமிழக அரசின் திரைப்படப்பயிற்சி நிறுவனத்தின் தலைவர் பதவி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. 

TAGS:
CM Vijay
Government Posts

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