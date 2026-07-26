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CM விஜய்யின் ஜனநாயகன் ஓடிடி: எந்த தளத்தில் எப்போது ரிலீஸ்...? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

Written BySudharsan G
Published: Jul 26, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:08 PM IST

Jana Nayagan OTT Release : ஜனநாயகன் திரைப்படம் ரிலீஸாகி உலகமெங்கும் வசூலை குவித்து வருகிறது. அந்த வகையில், ஜனநாயகன் எப்போது ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகும் என்றும் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர். அதுகுறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. 

முதலமைச்சர் விஜய்யின் நடிப்பில் வெளியாகும் கடைசி திரைப்படம் ஜனநாயகன் என்பதால் ரசிகர்கள் இப்படத்தின் ஒவ்வொரு காட்சிகளையும் கொண்டாடி வருகின்றனர். அப்படியிருக்க, ஓடிடி ரிலீஸ் மூலம் வீட்டிலேயே ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை தினந்தோறும் கொண்டாடலாம் என ரசிகர்கள் விரும்புகின்றனர்.

ஜனநாயகன் ஓடிடி1/5

ஜனநாயகன் ஓடிடி

முதலமைச்சரும், தவெக தலைவருமான விஜய்யின் நடிப்பில் உருவான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் ஒருவழியாக திரையரங்கில் வெளியாகிவிட்டது. பொங்கலை முன்னிட்டு ஜனவரி மாதமே ரிலீஸ் ஆகியிருக்க வேண்டிய திரைப்படம், தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்குவதில் ஏற்பட்ட தாமதம் உள்ளிட்ட சில காரணங்களாக ரிலீஸ் தள்ளிப்போனது.

  

ஜனநாயகன் ஓடிடி2/5

ஜனநாயகன் ஓடிடி

2024ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் கட்சித் தொடங்கியபோதே, தனது கடைசி திரைப்படம் என அறிவித்தார், விஜய். KVN தயாரிப்பில், ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் இப்படம் உருவாகி உள்ளது. மமிதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே, பிரகாஷ் ராஜ், பிரியாமணி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

ஜனநாயகன் ஓடிடி3/5

ஜனநாயகன் ஓடிடி

2023ஆம் ஆண்டு தெலுங்கில் வெளியான 'பகவந்த் கேசரி' என்ற படத்தின் தமிழ் மறு ஆக்கம்தான் இத்திரைப்படம். முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரியான தளபதி வெற்றிக் கொண்டான் (விஜய்) தனக்கு உதவிய அதிகாரி (கௌதம் வாசுதேவ் மேனன்) மரணமடையே, அவரின் மகளை (மமிதா பைஜூ) வளர்க்கும் பொறுப்பை விஜய் ஏற்கிறார். வில்லனால் மமிதா பைஜூவுக்கும், நாட்டுக்கும் ஏற்படும் பயத்தை விஜய் எப்படி போக்குகிறார் என்பதே மீதி கதை. அனிருத் இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.

ஜனநாயகன் ஓடிடி4/5

ஜனநாயகன் ஓடிடி

ஜனநாயகன் திரைப்படம் கடந்த ஜூலை 23 (புதன்கிழமை) அன்று வெளியானது. 30 நாடுகளில் மொத்தம் 8 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் ஜனநாயகம் வெளியானது. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 800 திரையரங்குகளில் வெளியானது. கடந்த மூன்று நாள்களில் மட்டும் ரூ.165 கோடி வசூலித்துள்ளதாக தெரிகிறது. ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்றைய தினத்தின் வசூலையும் சேர்த்தால் நிச்சயம் ரூ.200 கோடியை தாண்டும் என தெரிகிறது.

ஜனநாயகன் ஓடிடி5/5

ஜனநாயகன் ஓடிடி

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை அமேசான் பிரைம் நிறுவனம் ரூ.110 கோடிக்கு வாங்கியதாக கூறப்பட்டது. ஆனால், ரிலீஸ் தாமதம் காரணமாக அதன் ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. பின்னர், Zee5 ஓடிடி தளம் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை ரூ.50 கோடிக்கு வாங்கியதாக தகவல்கள் வருகின்றன. இந்நிலையில், ஜனநாயகன் திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஏற்கெனவே, இணையதளத்தில் ஜனநாயகம் படம் லீக் ஆனதால் விரைவாகவே ஓடிடியில் படம் ரிலீஸ் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGS:
Jana Nayagan
Jana Nayagan OTT

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